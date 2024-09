O campeão de 1997 da Fórmula 1, Jacques Villeneuve, acredita que algo tenha mudado em Max Verstappen, achando estranho o comportamento do holandês em meio à queda de performance da Red Bull na temporada 2024.

O piloto da Red Bull teve uma corrida difícil em Baku, lutando contra um carro ruim para terminar em quinto lugar, atrás até de seu principal rival na briga pelo título, Lando Norris, que largou apenas em 15º. Verstappen subiu duas posições na volta final graças a um incidente envolvendo o companheiro de equipe, Sergio Pérez, e Carlos Sainz, da Ferrari.

Esse resultado reduziu a liderança de Verstappen no campeonato para 59 pontos, sendo a terceira corrida consecutiva em que sua vantagem foi reduzida por Norris. E Villeneuve questionou as recentes dificuldades de do holandês.

O canadense disse à Sky Sports F1: "Max tem estado quieto nas últimas corridas. Ele não está nem mesmo sendo agressivo nas corridas, não está lutando muito".

"Mal conseguimos ouvi-lo no rádio. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. É como se ele admitisse que não vence há algum tempo, que o carro não está indo do jeito que ele quer. Agora, seu companheiro de equipe foi muito mais rápido do que ele. É uma situação muito estranha".

Verstappen disse que as mudanças de ajuste feitas antes da classificação deixaram o RB20 "pior".

"Acho que pagamos o preço pelas mudanças que fizemos na classificação, que tornaram o carro muito difícil de dirigir", disse Verstappen à mídia.

"O carro estava balançando demais, as rodas estavam saindo do chão nas curvas. Quando não se tem contato com o asfalto, é muito difícil. Você sempre tenta fazer mudanças para melhorar o carro, mas infelizmente o que fizemos piorou as coisas".

"O comportamento geral é melhor com a nova base. Infelizmente, tomamos algumas decisões erradas na classificação e pagamos o preço por isso".

