Max Verstappen está tendo problemas com o RB20 desde o GP da Espanha, quando venceu pela última vez na temporada de 2024 da Fórmula 1. Mais recentemente, o piloto conquistou um incomum sexto lugar em Monza, na Itália, provando que o carro já não tem a mesma dominância que assistimos ao longo de 2023.

Após a etapa, Verstappen teve muitas questões para reclamar com seus engenheiros e toda a equipe, mas quem notou que o tricampeão mundial está tendo os mesmos problemas notados em seu carro foi Sergio Pérez.

O mexicano defendeu que Max começou a enfrentar as mesmas questões que ele mesmo vem lutando contra há alguns meses. Importante lembrar que Pérez ocupa a sétima colocação na tabela de pilotos, tendo somado apenas 143 ao longo de toda temporada, enquanto Verstappen segue na liderança.

"Se eu olhar para minha leitura [do carro] nas últimas dez corridas, nada mudou. Meu carro estava se comportando da mesma forma que antes em Monza".

"Mas, de repente, Max começou a ter os mesmos problemas que eu, o que foi uma surpresa. Pelos dados de telemetria, podemos ver exatamente qual é o problema".

Pérez admitiu que a Red Bull não estava muito ansiosa para o que poderia acontecer em Monza e tinha certeza de que o resultado não seria super positivo. Entretanto, o oitavo e sexto lugar não estava nos planos dos taurinos.

"Ficamos desapontados com esse resultado. Eu esperava que Monza fosse difícil, mas não esperava que fosse tão ruim".

Pérez ainda explicou que o carro não estava rápido o suficiente para bater de frente com as outras equipes e a temperatura super quente não auxiliou nem um pouco o desgaste dos pneus.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto: Pool de conteúdo da Red Bull

