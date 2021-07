"A Fórmula 1 não deve fazer nada para moderar a rivalidade feroz entre Lewis Hamilton e Max Verstappen", são palavras de Mark Webber. O australiano pediu à categoria que abrace a "guerra" entre as duas estrelas e a crescente tensão entre Mercedes e Red Bull devido à polêmica colisão na primeira volta do GP da Grã-Bretanha.

O heptacampeão recebeu uma penalidade de dez segundos por seu movimento no incidente - que resultou em um impacto de 51G para o holandês - e ainda assim escalou o pelotão para vencer a corrida. Isso provocou uma reação nada amigável dos chefes da equipe austríaca. O britânico foi acusado de direção suja por Christian Horner, enquanto Helmut Marko até pediu que ele fosse suspenso.

Falando durante uma chamada de mídia da W Series na terça-feira, Webber foi questionado se a F1 deveria intervir para impedir o aumento da rivalidade. Sua resposta foi um retumbante não. O nove vezes vencedor de GPs espera que a ação roda a roda fique mais intensa à medida que a temporada avança.

"É brilhante e exatamente o que queremos", disse ele. “Acho que foi uma das melhores primeiras voltas que vimos em muito tempo. Está disputado, eles tiveram algumas batalhas brilhantes em Barcelona, ​​Ímola e Bahrein. Todos nós sabíamos que isso aconteceria. Que venham mais."

"O rumo em Silverstone foi simplesmente extraordinário, foi uma das melhores provas em que estive em muito tempo. Os 120.000 fãs presentes no dia da corrida, os dois grandes na primeira fila e uma primeira volta brilhante. Eles apenas se perderam na saída da Curva 1, ficaram roda a roda na corrida na Brooklands e obviamente o que não deu muito certo na Copse."

O triunfo na Grã-Bretanha para Hamilton e o abandono de Verstappen colocou a luta pelo título no fio da navalha e reduziu a liderança do holandês na classificação de pilotos para apenas oito pontos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Antecipando o GP da Hungria, Webber diz que o holandês deve ter a vantagem do carro, mas que o britânico já provou que pode vencer no Hungaroring com equipamento inferior no passado.

"Acho que Lewis é mágico em Budapeste, ele é absolutamente fenomenal nessa pista", disse o australiano. "Lembre-se de que Max também é bom. Acho que a Red Bull vai ser forte nessa pista, então eles poderiam ter um fim de semana parecido com os da Áustria - pole e sumir na frente."

"Vamos ver. Como eu disse, Hamilton venceu muitas corridas no circuito com carros abaixo da média. Provas que ele não tinha como ganhar, mas conseguiu. Ele terá que estar no seu melhor novamente. Verstappen é, você sabe, um gladiador. É exatamente o que esperamos dele. Vai ser um bom fim de semana."

Webber também previu mais confrontos entre os dois postulantes ao título enquanto lutam pelo troféu de 2021: "Cada corrida é importante agora e, inevitavelmente, haverá um pouco mais de fibra de carbono entre os dois indo para o ar, mas serão dias felizes."

"É para isso que acompanhamos o esporte, com dois dos melhores lutando até o limite", acrescentou.

