F1: Haas quer trocar assento de Schumacher antes de GP da Hungria

A Haas planeja resolver o problema de posição de Mick Schumacher no assento do carro a tempo para a próxima corrida da Fórmula 1 na Hungria, depois de dirigir em ângulo errado até agora na temporada. O estreante revelou no mês passado que estava sentado em uma posição torta desde sua estreia no início do ano.

Isso não foi devido a um problema com o carro, mas por causa da própria forma corporal do alemão, que enfrentou um cenário semelhante ao longo de sua carreira nas categorias de base.

Schumacher pediu conselhos ao tetracampeão Sebastian Vettel sobre o deslocamento do assento, enquanto a Haas só soube do problema por meio de sua mãe, Corinna, em Paul Ricard.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, revelou em Silverstone que há planos para conseguir um novo banco a tempo para o GP da Hungria no próximo fim de semana, em uma tentativa de consertar as coisas.

"Esperamos o próximo não seja torto", disse ele. "Na verdade, falei com Mick quando estávamos na fábrica e rimos um pouco sobre isso, porque ficou muito grande. Com certeza estará pronto para Budapeste, mas errado ou não, ainda não sei."

Para que isso aconteça, o piloto disse que o assento terá que ser compensado devido a sua própria posição natural.

"O banco é simétrico, eu não", disse Schumacher. "Novamente, acho que agora teremos que fazer um assento torto para que eu seja o centro do carro."

Mick disse na Áustria que o deslocamento era "pequeno" e uma "preocupação secundária" para a Haas durante sua temporada de estreia na F1.

O piloto alemão superou o companheiro de equipe Nikita Mazepin em todas, exceto uma qualificação até agora neste ano, e o derrotou na pista em sete das nove corridas que ambos terminaram.

