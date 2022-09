F1: Hamilton revela atraso em configuração do motor que colaborou para relargada ruim na Holanda

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton revelou que se atrasou na hora de colocar o modo correto do motor antes do reinício da corrida após o safety car no GP da Holanda de Fórmula 1 .

Embora a Red Bull seja conhecida por ter uma vantagem significante sobre a Mercedes em linha reta, a extensão do diferencial de velocidade entra a dupla prontamente levou alguns a pensar que houve um problema no motor durante a relargada.

Mas Hamilton insistiu dizendo que não havia nada errado e confessou que inicialmente acelerou com o motor em modo errado, o que pode ter lhe custado impulso em comparação a Verstappen - que estava atrás.

"Eu estava atrasado para chegar ao modo corrida, mas estava no modo corrida em retas", ele disse. "Eles eram tão rápidos nas retas."

A conversa no rádio entre Hamilton e seu engenheiro, Peter Bonnington, naquele momento mostra que Hamilton foi lembrado, antes do fim do safety car, de mudar o modo do motor para configuração de corrida balanceada, Strat Five.

Bonnington disse a ele: "Então, quando as luzes se apagarem será o modo Strat five", ele disse. "Você pode usar empurrão para ultrapassagem antecipado, apertar e segurar de acordo com seu critério."

Enquanto Hamilton acelerava na curva final, se direcionando para a relargada, o engenheiro veio ao rádio novamente para relembra-lo sobre o Strat Five, já que Hamilton estava, inicialmente, sem os 160 cavalos disponíveis do MGU-K por um segundo até ele agitar.

Por fim, o atraso no modo do motor fez diferença nas prospecções de Hamilton em segurar Verstappen atrás, já que a velocidade máxima da Red Bull teria sido muito alta para mantê-lo preso por mais do que algumas voltas.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse após a corrida que o problema da velocidade máxima era o motivo para não ter expectativas de eles serem capazes de desafiar Verstappen mesmo com pneus iguais.

"Eu acho que o que precisamos olhar para a falta de velocidade na reta", ele disse. "Nosso carro é muito arrastado e antes de consertar isso, vai ser muito difícil de lutar com eles em linha reta, especialmente nas pistas que é complicado ultrapassar.

"Você nunca disse nunca, mas a probabilidade [de conseguir ultrapassar a Red Bull] é menor de 50%."

