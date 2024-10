Desde que anunciou que estaria deixando a Red Bull ao fim da temporada de 2024 da Fórmula 1, Adrian Newey começou a fazer com que quase todas as equipes tentassem se movimentar para contratá-lo. Entre os times que tentaram recrutar o 'mago' da engenheira, estava a Williams.

No entanto, quem acabou vencendo a 'guerra' foi Lawrance Stroll, que não teve medo em apostar tudo que tinha para fechar contrato com o britânico para tê-lo na Aston Martin.

Agora, em entrevista ao Auto Motor und Sport, James Vowles, chefe da Williams, foi honesto ao confessar que, apesar de ter tentado recrutar Newey, a equipe não pôde oferecer certeza o suficiente de que seria um terreno fértil para o mesmo trabalhar.

"Não estávamos preparados para alguém como Newey", começou. "Não tem nada a ver com dinheiro - contratar Newey ou não - embora no final tenha havido um leilão do qual não queríamos continuar participando. Quero pessoas que acreditem em nosso projeto. Williams ainda não estava pronto para alguém como Adrian".

Na próxima temporada, Vowles ficará encarregado de direcionar Alexander Albon e Carlos Sainz como sua dupla e pretende focar na mudança de regulamento de 2026, na esperança de que conseguirão ter um carro mais competitivo.

"Ainda precisamos trabalhar muito antes de podermos oferecer a alguém do calibre dele o ambiente certo. Isso teria sobrecarregado nossa equipe e poderia ter tido o efeito oposto. Teria acabado sendo frustrante".

Para além disso, Vowles também revelou que não quer construir uma equipe que 'gire em torno' de apenas uma pessoa, mas deseja focar em transformar o time todo em algo produtivo e que consiga sobreviver mesmo com a saída de uma peça-chave no futuro.

"Não quero construir uma infraestrutura que dependa de uma pessoa. A Williams não gira em torno de mim, piloto ou engenheiro. Será uma equipe de mil pessoas trabalhando juntas. Sacrifício no curto prazo para vencer no longo prazo".

