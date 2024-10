F1: Ralf Schumacher abre o coração sobre Michael Schumacher

A família Schumacher é muito discreta quanto sua vida pessoal, principalmente em assuntos que envolvem o nome de Michael Schumacher. No entanto, dessa vez, Ralf Schumacher escolheu abrir o coração ao abordar assuntos sobre seu irmão, Fórmula 1 e sua opinião sobre Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Em entrevista ao canal Formula1.de, o comentarista da Sky disse que os recordes e conquistas de Michael continuarão intactos por muito tempo.

"Mesmo Lewis Hamilton nunca chegará perto. Nem em anos-luz, do meu ponto de vista".

"Pensamos que Hamilton poderia andar sobre a água. Isso não funciona. Pensamos que Max Verstappen poderia andar sobre a água. Embora eu ache que ele possa ir mais longe do que Hamilton em termos de talento. Se for esse o caso, ele faz ainda mais diferença".

Para Ralf, seu irmão é um dos pilotos que "fizeram a diferença" como Verstappen, mas "teve muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa", principalmente nos anos dourados da Ferrari, com cinco títulos consecutivos entre 2000 e 2004.

Não é fácil ser irmão de um heptacampeão

Ralf e Michael dividiram a pista em diferentes oportunidades enquanto competiam na F1. Inclusive, tiveram embates que, à época, não foram nada divertidos para o mais novo dos irmãos.

Sempre nos lembramos da colisão em Nurburgring em 1997, além da corrida em Barcelona em 2000, quando Michael, deliberadamente enganou Ralf para ajudar o então companheiro Rubens Barrichello a chegar no terceiro lugar.

"É claro que, como irmão, eu não achei isso engraçado", lembra Ralf hoje. "Por outro lado, é claro que é dever dele, como piloto da Ferrari, fazer isso".

"Uma hora depois, na primeira cerveja que tomamos juntos com Karl-Heinz, tudo foi resolvido em três minutos. Isso é normal e faz parte. E sem xingar um ao outro. Isso também funciona".

Era exatamente assim que os Schumachers resolviam seus problemas naquela época, se é que havia algum a ser discutido: na atmosfera neutra do motorhome de Bernie Ecclestone, cuidado pelo bufê austríaco Karl-Heinz Zimmermann, que costumava ser algo como a alma boa do paddock da F1.

