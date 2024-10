Em uma entrevista recente para o site da Aston Martin, Fernando Alonso foi questionado sobre o legado que deseja deixar para o esporte e para os espectadores. Com uma carreira de piloto que abrange várias gerações - bem como uma base de fãs de várias gerações - ele compartilhou o que o motivou a continuar correndo e como continua a encantar as novas gerações de fãs da Fórmula 1.

Alonso gostou de mostrar seus talentos para os fãs mais novos que podem ter tido concepções errôneas sobre ele e sua fase anterior na carreira. "Acho que a geração mais jovem me via como uma espécie de homem velho, tenho certeza de que seus pais falavam sobre meus títulos , minhas vitórias com a Renault, McLaren e Ferrari e coisas assim..."

"No ano passado, fui um sinal de alerta para a geração mais jovem. De repente, eles pensaram: Uau, esse Fernando Alonso ainda está aqui, ainda é competitivo, e eu quero apoiá-lo. Há algo de especial no que meus pais me contaram sobre ele".

O piloto espanhol não só gostou de mostrar seu talento aos novos fãs, mas também quer projetar sua própria motivação para vencer outra corrida nos espectadores. "Ganhar outra corrida de F1 depois de todos esses anos seria uma verdadeira declaração: nunca desista, sempre lute por seus sonhos, siga sua paixão, faça o que você ama", disse.

Alonso também pretende inspirar seus colegas pilotos como um símbolo de resiliência dentro do esporte. "Significaria muito para mim, mas também significaria muito para o esporte em si, e significaria muito para muitos jovens pilotos: se eles passarem por um período de fracasso, não importa, o que importa é que eles façam o que amam fazer".

"Se você continuar tentando dar o seu melhor, continuar melhorando, continuar trabalhando duro e se puder estar no lugar certo na hora certa, o sucesso pode vir", conclui.

