F1 - Pérez: "Não acho que ficarei por muito tempo"

Com um rival a menos depois que a RB dispensou Daniel Ricciardo, que estava abertamente interessado em substituir Sergio Pérez, em favor de Liam Lawson, o futuro do mexicano na Fórmula 1 pode parecer um pouco menos ameaçado do que antes.

Pelo menos no curto prazo, já se fala em Yuki Tsunoda e Lawson lutando pelo segundo lugar na Red Bull em 2025, e até mesmo na aposentadoria de Pérez. Isso foi negado desde então, com o próprio piloto de 34 anos, mas dizendo que não tem intenção de permanecer na F1 por muito tempo.

"O calendário é muito difícil, com 24 corridas por ano, mas estarei na F1 por pelo menos mais duas temporadas. Não acho que ficarei por muito tempo, mas tenho um contrato de dois anos, que é um período muito longo neste esporte".

"No entanto, sei que o fim da minha carreira está chegando. Admiro muito Fernando Alonso e o que ele pode fazer na sua idade, mas não acho que vou continuar correndo por muito tempo", disse Pérez ao jornal espanhol Marca.

"Não é que eu não queira correr, mas tenho filhos que ainda são pequenos e quero passar mais tempo com eles. Aposentadoria? Sim, tenho pensado nisso nos últimos seis meses, mas cada vez levei apenas três segundos para tomar a decisão de continuar".

"Depois de uma carreira tão longa, a decisão mais fácil teria sido desistir, ir embora e, de certa forma, abandonar tudo. Mas eu nunca poderia ter me perdoado por esse passo".

Perez também falou sobre como tem sido difícil pilotar ao lado de Verstappen, especialmente nesta temporada, que provavelmente foi a pior desde que ele entrou para a Red Bull em 2021: "Esta temporada tem sido muito difícil, foi difícil aceitar que o carro tem limitações, mas ao mesmo tempo eu não podia dizer nada porque meu companheiro de equipe estava vencendo. Max estava dirigindo muito bem e a diferença entre nós estava aumentando".

"Meu futuro? Eu gostaria de decidir por mim mesmo quando parar, não quero que ninguém force isso em mim. Esse é o meu principal objetivo. Afinal de contas, as pessoas sempre se esquecem de falar sobre contratos e eu acabei de assinar um contrato. Sempre há muitos rumores, mas nunca me preocupei muito porque conhecia bem minha situação", conclui.

