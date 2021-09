A Williams anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do piloto anglo-tailandês Alexander Albon para a temporada 2022 da Fórmula 1. Com isso, o competidor assume a vaga deixada pelo britânico George Russell, que vai para a Mercedes.

Depois de ser preterido na equipe sênior da Red Bull para abrir vaga para o mexicano Sergio Pérez no final da temporada 2020, Albon passou este ano servindo como piloto reserva do time austríaco e competindo no DTM.

A Red Bull revelou no mês passado que estava trabalhando em um acordo para garantir o retorno da Albon à F1, fosse na Alfa Romeo ou na Williams, depois que ambas as equipes expressaram interesse em contratar o piloto anglo-tailandês.

Agora, a Williams anunciou que Albon correrá ao lado de Nicholas Latifi no próximo ano, com o canadense disputando uma terceira temporada com o time de Grove. “Estou muito animado e ansioso para retornar a um assento titular de F1 em 2022”, disse Albon.

“Quando você fica um ano fora da F1, nunca há certeza de que fará um retorno, então sou extremamente grato à Red Bull e Williams por acreditarem em mim e me ajudarem em minha jornada de volta ao grid", seguiu o anglo-tailandês.

“Também foi ótimo ver todo o progresso que a Williams tem feito como equipe este ano e estou ansioso para ajudá-los a continuar essa jornada em 2022", salientou o piloto, destacando a evolução da escuderia britânica.

Albon substitui Russell no próximo ano, já que a ida do inglês para a Mercedes foi finalmente anunciada na terça-feira após a confirmação do finlandês Valtteri Bottas na Alfa Romeo ter sido revelada um dia antes.

Albon conquistou dois pódios na F1 com a Red Bull em 2020, tendo se juntado à equipe no meio da temporada 2019, após um início impressionante de sua jornada na categoria com a Toro Rosso.

“É fantástico poder confirmar nossa linha de pilotos para 2022 e estou muito feliz em receber Alex na equipe, além de confirmar nosso relacionamento contínuo com Nicholas no próximo ano”, disse o CEO da Williams, Jost Capito.

“Estamos extremamente entusiasmados com a nossa nova formação, com ambos os pilotos trazendo uma grande mistura de juventude e experiência que não só será uma grande escolha para a equipe, mas também nos ajudará a dar o próximo passo na nossa jornada."

“Alex é um dos jovens talentos mais empolgantes do automobilismo, mas vem com uma grande experiência na F1 de sua época na Red Bull. Seus pódios destacam sua velocidade como piloto e sabemos que ele se sentirá imediatamente em casa com a equipe de Grove."

“Nicholas tem nos impressionado consistentemente nos últimos três anos com seu trabalho árduo, diligência e atitude. Ele continuou a se desenvolver na Williams e se tornou um piloto impressionante, como pode ser visto por seus pontos nesta temporada."

“Agora estamos ansiosos para continuar a construir nosso bom momento como equipe e terminar esta temporada o mais forte possível, antes de voltarmos nossas atenções para 2022", completou o CEO da Williams.

Com ida para Williams, Albon segue no programa da Red Bull?

Entende-se que o piloto continuará fazendo parte da família Red Bull, apesar dos comentários recentes de Toto Wolff, chefe da Mercedes -- que fornece motores para a Williams --, de que seria complicado ter, em um time cliente, um competidor vinculado ao programa da rival.

O fato é que o vínculo do competidor anglo-tailandês com a marca de energéticos fica 'suspenso'. Segundo o comentarista oficial da F1, Lawrence Barretto, um porta-voz da Red Bull disse: "Liberamos Alex para se tornar um piloto da Williams Racing em 2022, mas mantemos um relacionamento com ele que inclui opções futuras."

De todo modo, o chefe da Red Bull, Christian Horner, declarou: “Avaliamos Alex muito bem e, com nossa escalação para 2022 fixada, nosso objetivo era ajudá-lo a encontrar um assento em outra equipe onde ele pudesse ganhar mais quilometragem e experiência na F1."

"Estamos muito satisfeitos por ter feito isso com a Williams. Alex tem sido um recurso extremamente valioso em seu papel como nosso piloto de testes e reserva este ano, ajudando a trazer desempenho do simulador para o carro a cada fim de semana", seguiu Horner.

"Mas, para sua carreira, foi importante não passar mais uma temporada fora de um assento titular na F1. Com seu lugar no grid no próximo ano garantido, estamos muito satisfeitos em vê-lo receber esta oportunidade e estaremos acompanhando seu progresso", completou.

Russell celebra dupla da Williams para 2022

Piloto da equipe britânica até o fim da temporada 2021, Russell teve sua ida para a Mercedes em 2022 confirmada na terça e celebrou, nesta quarta, a confirmação de que Albon o substituirá para correr ao lado de Latifi.

"[Estou] mega feliz pela Williams Racing, pelo Nicholas Latifi e pelo Alexander Albon. Dupla impressionante para 2022, muito merecido", publicou o piloto britânico através de suas redes sociais.

