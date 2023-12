O grid da temporada 2024 da Fórmula 1 está completo. A Williams anunciou nesta sexta-feira (01) a renovação com o americano Logan Sargeant por mais um ano, fechando a última vaga que ainda estava em jogo para o próximo ano.

Sargeant fez seu ano de estreia na F1 em 2023 e passou por maus bocados, conseguindo encontrar uma regularidade apenas na segunda metade da temporada, tendo como destaque as duas últimas provas em solo americano.

No GP dos Estados Unidos, em Austin, fez seu único ponto no ano, ao terminar em décimo após as desclassificações de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Já no GP de Las Vegas teve uma classificação sólida, chegando ao Q3 e garantindo a sétima posição no grid de largada. Para o piloto americano, este último foi seu melhor momento do ano.

Mas Sargeant chegou à última etapa da temporada, em Abu Dhabi, com dúvidas, sem saber se teria feito o suficiente para garantir a renovação. O discurso da Williams era de que era preciso dar tempo ao americano, com a decisão sendo tomada apenas após o fim do campeonato. Esse prazo acabou ganhando uma extensão com sua participação nos testes de pós-temporada em Yas Marina.

Agora, Sargeant ganha uma segunda chance ao lado de Alex Albon, que foi um dos destaques da temporada 2023, com performances sólidas e 27 pontos conquistados para colocar o time britânico na sétima posição do Mundial de Construtores.

Falando sobre o novo contrato, Sargeant disse: "Estou animado por seguir com a Williams para 2024. Tem sido uma jornada incrível com a equipe até aqui, e estou grato pela oportunidade de seguir desenvolvendo como piloto em um grupo tão talentoso e dedicado. Temos planos animadores para o futuro e mal posso esperar para contribuir para o sucesso do time ano que vem".

James Vowles, chefe da Williams: "Estou animado por dar sequência à nossa jornada com Logan em 2024".

"Logan demonstrou habilidades imensas mesmo sob a pressão de um palco mundial, tornando ele um encaixe perfeito para nossa equipe. Temos uma grande confiança em suas habilidades, e acreditamos que, juntos, podemos conquistar um sucesso ainda maior no próximo ano".

Com isso, encerram-se as chances do brasileiro Felipe Drugovich de conseguir uma vaga de titular no grid de 2024. Drugovich já está confirmado como piloto reserva da Aston Martin para o próximo ano, mas deixou claro que o time de Silverstone não o seguraria se a oportunidade aparecesse.

