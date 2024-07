Após meses de rumores e especulações, a Williams conseguiu convencer Carlos Sainz a assinar pela equipa britânica a partir de 2025. Foi um longo período de negociações, mas James Vowles, chefe da equipe, venceu o jogo sobre Audi e Alpine, que também aspiravam contratar o espanhol.

Em entrevista exclusiva ao site oficial da Fórmula 1, Vowles revelou quando foram os primeiros contatos com Sainz, que remontam a antes da Ferrari anunciar a contratação de Lewis Hamilton.

“A primeira vez que passei um tempo com a família dele foi no ano passado em Abu Dhabi”, lembrou o britânico. “Tivemos que entrar pela parte de trás do meu escritório para conversar sem serem vistos. Foi a primeira vez que falei com todos eles e foi a primeira vez que os conheci.”

Foi um primeiro contato, com o objetivo da Williams mostrar que apostava forte no futuro. “Nós nos conectamos porque eles têm valores familiares muito parecidos com os meus, que são a honestidade, o desempenho na pista sem política, e é sobre como fazer o melhor trabalho possível com o que você tem. Isso foi uma ótima opção para ambas as partes."

“Era Abu Dhabi 2023, então ninguém sabia o que iria acontecer com Carlos. O que eu estava fazendo era garantir que eles soubessem que levamos a sério o retorno para a parte da frente do grid e que aqui estamos, deixe-os me conhecer."

“Então surgiu a notícia de Lewis, o que me pegou desprevenido e pegou Carlos desprevenido ao mesmo tempo.

“Em todos os momentos, e vale a pena conferir com Carlos, pois ele vai te dizer a mesma coisa, tudo que eu disse a ele é a verdade por trás deste projeto, então isso significa todas as partes boas e todas as partes ruins”.

"Eu disse: 'Isso é quem somos, é nisso que estamos investindo, é por isso que acredito nisso, é assim que será no futuro: você quer fazer parte disso?'."

James Vowles, Williams

A Williams rapidamente tornou público o seu interesse em contratar Sainz, num mundo, o da Fórmula 1, em que os desejos ficam mais escondidos sob a mesa, dado o risco de não serem concretizados.

Uma situação que Vowles aceitou: “Fui muito claro em público que o queria como parte da equipe.

“A maneira de fazer isso é usar seu coração na manga e divulgá-lo para o mundo ver. Você pode se machucar ou pode ter o sentimento emocional mais forte de uma conexão com alguma coisa. O mundo sabe que ele é um atleta incrível e sei que trabalharíamos bem juntos.”

"Se tivesse acontecido de outra forma, eu não me arrependeria. Você tem que fazer o que for preciso para ter as pessoas certas na organização. É difícil saber qual seria a alternativa se isso não tivesse acontecido, mas todo o trabalho valeu a pena."

Sainz pode sair em 2026 para outra equipe?

Um dos aspectos que muitos afirmam é que a Williams é uma equipe ‘de passagem’ para Sainz, e que em 2026 ele estará livre para assinar por outra se surgir uma opção melhor.

Na Fórmula 1, os contratos e cláusulas são secretos, mas a equipe garante que essa união é de longo prazo.

Depois de anunciar nas redes sociais que estavam assinando Sainz “para 2025, 2026 e além”, Vowles explicou: “Eu disse a ele que era provavelmente o contrato mais longo, de longe”, e acrescentou.

“Houve momentos nos últimos meses em que eu disse ‘se você vem por dinheiro ou a curto prazo, não vai funcionar para nenhuma das partes’”, continuou ele. "Esta é uma verdadeira jornada. Será difícil, mas incrivelmente gratificante."

O fato de Sainz ter escolhido a Williams em vez do novo projeto de uma gigante automobilística como a Audi deixa Vowles orgulhoso, e ele garante que o piloto sempre foi claro.

“Ele foi o primeiro a nos dizer que a competição para contratá-lo foi incrível, com um dos maiores fabricantes do mundo [Audi], com o qual seu pai venceu. Não foi fácil rejeitá-los.”

“Isso é enorme, é muito importante no nosso caminho para o futuro”, comentou Vowles. "Emocionalmente, tudo valeu a pena em um segundo. É um marco tremendo e significa muito para mim e para a equipe."

Como foi a reação da fábrica à contratação de Sainz?

“Nós exibimos um vídeo de Carlos anunciando a novidade para o time e nenhuma palavra foi ouvida pelo menos nos primeiros 45 segundos por causa dos aplausos, dos gritos. Essa reação me diz tudo que preciso saber: que eles acreditam nesta decisão tanto quanto eu".

“Mas agora tenho que mostrar a ele, à equipe e ao mundo que estamos no caminho certo”.

