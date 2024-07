F1: O que levou Red Bull a continuar com Pérez - por enquanto

Após semanas de especulação e todas as indicações de que a Red Bull havia perdido a paciência com Sergio Pérez, sua decisão de continuar com ele após as férias de agosto da Fórmula 1 surpreendeu a muitos. Afinal, foi há apenas duas semanas que o chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que a sequência de Pérez sem pontuar era "insustentável" para suas esperanças no campeonato de construtores.

Então, no último fim de semana, quando Pérez parecia não ter causado nenhum dano à sua causa com uma largada na primeira fila no GP da Bélgica, ele foi criticado pelo conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, depois que sua performance "entrou em colapso" na corrida, quando ele perdeu posições.

Em meio à ameaça cada vez maior da McLaren na disputa entre equipes, e sem nenhum sinal do desempenho fazer subir ao pódio de que a Red Bull tanto precisa, os comentários de Marko pareciam indicar que o fim do caminho estava próximo.

Mas, quando Horner e Marko se reuniram para discutir a situação na fábrica da Red Bull em Milton Keynes na segunda-feira, a conclusão foi na direção oposta. Em vez de achar que Pérez havia atingido o ponto de não retorno, a decisão deles foi, na verdade, manter o mexicano no futuro imediato.

Toda a conversa sobre uma troca de pilotos estava fora de cogitação - e as escalações de pilotos da Red Bull e da RB permaneceriam inalteradas por enquanto. Embora não tenha havido nenhum comentário oficial da equipe sobre a situação, o Motorsport.com entende que vários fatores culminaram na decisão de que, pelo menos por enquanto, uma troca de pilotos não era a coisa certa a fazer.

Nenhuma alternativa óbvia

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

O principal deles foi o fato de que, embora o desempenho atual de Pérez não seja o ideal - ele marcou apenas 28 pontos desde o início da temporada europeia, no GP da Emilia Romagna -, não há nenhum candidato óbvio que seja um substituto óbvio.

Uma coisa é uma equipe aceitar que há um problema com seu piloto atual; outra coisa é apresentar uma solução melhor e com garantia de ser melhor. Se a RB tivesse alguém do calibre de jovens promissores anteriores, como Sebastian Vettel ou Max Verstappen, claramente com potencial para conquistar vitórias no carro certo, o resultado de Pérez certamente teria sido diferente.

No entanto, sabe-se que a gerência sênior da Red Bull não está totalmente convencida de que Yuki Tsunoda, da RB, tenha a abordagem mental correta que considera essencial para lutar na frente.

Além disso, Daniel Ricciardo - que deveria atuar como o cobertor de conforto da Red Bull e ser o candidato a assumir a liderança se Pérez não desse conta do recado - também não teve destaque este ano.

O australiano está atualmente 10 pontos atrás de Tsunoda na classificação e, embora tenha feito o suficiente nas últimas corridas para sugerir que mudou as coisas o suficiente para manter seu próprio assento por enquanto, ainda não é certo que colocá-lo na Red Bull seria um passo garantido.

O piloto reserva Liam Lawson foi o primeiro a ser escolhido para a Red Bull, caso Pérez fosse demitido, mas havia a preocupação de que colocá-lo em um ambiente de alta pressão, ao lado de Verstappen, e com a expectativa de lutar pelo campeonato de construtores, talvez fosse um passo longe demais, considerando a falta de experiência do neozelandês.

Melhor suporte

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Além da falta de opções de substituição de pilotos, à medida que a Red Bull se empenhava em explorar o motivo pelo qual as coisas não estavam indo bem para Pérez nas últimas corridas, havia um sentimento crescente de que talvez a culpa não devesse ser toda colocada nos ombros do mexicano.

É claro que erros como os que ele cometeu em Silverstone e na Hungria, no Q1, quando caiu, foram obra sua, mas também há outros fatores que deixaram a Red Bull com a sensação de que talvez devesse ter feito mais para ajudar a dar a Pérez uma chance melhor de se sair bem.

Entende-se que um dos resultados das discussões entre Horner e Marko foi que, se a Red Bull pudesse encontrar maneiras de dar a Pérez mais do que ele precisava em seu carro, esse seria um caminho melhor para obter resultados do que colocar alguém novo.

O tom de Horner, em particular, foi notável no domingo, na Bélgica, quando ele sugeriu que o que era necessário era mais apoio para Pérez, em vez de puxar o tapete de seus pés.

"O que é frustrante para todos é o Checo estar lutando porque ninguém quer vê-lo lutar", explicou.

"Todos querem que ele tenha sucesso. A equipe o apoiou e o apoia. Todo mundo quer vê-lo ter sucesso, porque é doloroso vê-lo na situação em que se encontra."

Embora não esteja claro o que esse apoio extra para Pérez significa daqui para frente, é provável que envolva uma revisão completa de tudo o que cerca o mexicano e a equipe para garantir que ele esteja totalmente confortável.

Isso pode incluir a melhoria da estrutura de suporte ao seu redor, das pessoas com quem ele trabalha e da própria composição de seu carro - já que é amplamente entendido que a direção das atualizações nos últimos meses tirou um nível de conforto dele.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Há uma sensação de que, se Pérez puder ter sob ele um carro com o qual se sinta totalmente confortável para ir ao limite, aliado a uma equipe que saiba como tirar o máximo proveito das coisas, então os resultados virão.

Com as férias de agosto chegando e um pouco de espaço para respirar antes do GP da Holanda, após a intensidade das últimas cinco corridas, quaisquer mudanças para ajudar Pérez podem ser preparadas de forma metodológica para garantir que ele tenha o que deseja quando os carros voltarem à ação.

Pistas melhores

Outro fator que entrou em jogo foi a forma como o calendário se configura após a pausa, o que novamente mudou as coisas a favor de Pérez.

Entende-se que, como parte do discurso de Horner à fábrica da equipe, na segunda, sobre a permanência de Pérez, ele fez referência ao fato de que as próximas corridas são aquelas em que ele "se destacou" no passado - portanto, oferecem uma boa oportunidade para ver se as mudanças feitas em torno dele têm impacto.

As próximas corridas são aquelas em que, no ano passado, ele obteve alguns de seus melhores resultados. Há a Itália (segundo na última temporada) e Baku (vitória em 2023), e ele também terminou em quarto lugar em Zandvoort.

Jogar outra pessoa em locais complicados, como o próximo lote de GPs, estaria longe de ser o ideal.

A necessidade de entregar

O que tudo isso significa é que Pérez ganhou mais algum tempo para provar que pode entregar o que é necessário para cumprir seu contrato.

Mas não se pode negar o fato de que, apesar de acreditar que pode dar a Pérez o apoio de que ele precisa para dar a volta por cima, a Red Bull não está ignorando a ameaça do campeonato de construtores.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Na trajetória atual, com base na rapidez com que a McLaren está diminuindo a diferença para a Red Bull, a equipe papaia pode estar na frente quando a F1 sair do GP de Singapura.

Portanto, esse fim de semana, com uma pequena pausa que se seguirá antes da rodada tripla nas Américas, quase certamente marcará outro ponto-chave para a Red Bull fazer um novo balanço sobre a situação.

Se Pérez tiver demonstrado a melhora que a Red Bull espera poder ajudá-lo a fazer, então há poucos motivos para acreditar que ele não conseguirá terminar a temporada e continuar até 2025.

Mas, se não houver nenhuma mudança na forma e a McLaren for bem-sucedida em sua marcha para a frente, ultrapassando a Red Bull na classificação dos construtores, então não se deve descartar uma troca

Como Horner deixou claro após a Bélgica: "Acho que, para nós, o foco é o campeonato de construtores. Vimos mais sete ou oito pontos serem tirados de nós novamente hoje. Precisamos mudar isso quando sairmos do intervalo em Zandvoort."

Por enquanto, Pérez ainda está com o assento mantido na equipe austríaca, mas a pressão continua sobre ele para que cumpra o prometido.

PÉREZ desafia a LÓGICA e FICA na RED BULL! SAINZ na WILLIAMS, Russell azarado; Stock Car e F4 Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!