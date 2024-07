F1 - Piastri: "Achei que Max seria mais rápido do que isso"

Oscar Piastri ficou surpreso com a falta de Max Verstappen no pódio do GP da Bélgica da Fórmula 1: "Achei que Max fosse mais rápido do que isso". O holandês teve a penalidade no classificatório por troca de partes do motor e teve que largar na 11ª colocação, mas conseguiu chegar em quarto lugar, após punição de George Russell.

Mesmo com a punição, as casas de apostas ainda lhe davam a melhor chance de vitória, graças, em parte, à sua vantagem de seis décimos de segundo na classificação, seu bom ritmo nos treinos e o fato de Spa ser um bom lugar para o tricampeão.

No entanto, Verstappen também teve dificuldades para ultrapassar e seu ritmo não parecia estar acima do resto do pelotão, o que surpreendeu os outros pilotos - o holandês recebeu a bandeirada em quinto lugar.

Oscar Piastri foi o primeiro a falar sobre Verstappen na pista após a corrida, antes de Hamilton perguntar onde Verstappen terminou. Russell, então, juntou-se a ele nos boxes e fez um comentário semelhante ao de Piastri: "Estou surpreso que a Red Bull não tenha se aproximado melhor", disse o piloto da Mercedes.

Graças ao quarto lugar de Verstappen e ao sétimo de Pérez, a McLaren conseguiu novamente se aproximar da Red Bull no campeonato de equipes, com apenas 42 pontos separando as duas equipes.

Your browser does not support the audio element.

