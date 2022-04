Carregar reprodutor de áudio

O campeão da Fórmula 1, Max Verstappen diz simpatizar com o monegasco da Ferrari Charles Leclerc após o pódio perdido no GP da Emilia Romagna, devido a uma rodada que ele sente ser "um erro facilmente cometido"

O holandês da Red Bull dominou o fim de semana em Ímola, fazendo pole, vencendo a sprint, vencendo a corrida de ponta a ponta, além de fazer a volta mais rápida, conquistando todos os pontos disponíveis no fim de semana.

As chances de Verstappen pelo título ganharam uma injeção de ânimo após Leclerc, que caçava Sergio Pérez pelo segundo lugar, rodou na chicane da Variante Alta com 10 voltas para o fim, danificando sua asa dianteira em contato com a barreira de proteção.

Após uma parada para trocar a asa, Leclerc voltou à pista em nono, mas se recuperou para terminar em sexto. Enquanto Verstappen se beneficiou do erro do rival, o piloto da Red Bull sente que o erro do monegasco foi compreensível devido à caça a Pérez em uma pista que secava, correndo mais riscos que os demais.

"É um erro que é facilmente cometido porque ele estava dando o melhor de si para lutar contra Checo, mas é doloroso [para ele]. Acho que ele sabe disso, não precisa ouvir de ninguém. Mas é um longo campeonato e conquistamos muitos pontos, então não é bom [para ele], mas ele não pode mudar agora, porque isso não foi feito de propósito".

Verstappen diz que ficou surpreso com o domínio da Red Bull no fim de semana em Ímola, devido ao déficit de performance para a Ferrari na Austrália e os abandonos.

"O começo da temporada em geral não foi ótimo, então precisávamos de um bom fim de semana, e não esperava que fosse assim, mas ter uma etapa dessas é incrível. Uma dobradinha para o time e pontuação máxima".

"O modo como lidamos com a corrida, sem cometer erros, tomando as decisões certas como o momento de colocar slicks e o modo como controlamos a prova. Parece fácil na TV, mas tivemos que manter o foco, evitar os retardatários, porque é fácil escapar da pista ao sair da linha".

