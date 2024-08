Lewis Hamilton será forçado a esperar até a temporada 2025 da Fórmula 1 para começar a construir um relacionamento com um novo engenheiro de corrida na Ferrari.

Hamilton esperava que Peter 'Bono' Bonnington, seu engenheiro de corrida de longa data, o seguisse para a equipe italiana na próxima temporada, dizendo que ele era como seu "irmão". No entanto, o engenheiro britânico foi promovido a chefe de engenharia de corrida da Mercedes e permanecerá com a equipe.

Os termos do contrato de Hamilton com a Mercedes o impedem de ter discussões técnicas com sua nova equipe até que seu acordo expire no final do ano. E isso tem uma influência significativa na formação do relacionamento crucial com seu novo engenheiro de corrida.



Falando antes do GP da Holanda deste fim de semana, Hamilton disse que entende as razões para Bonnington permanecer no time de Brackley, mas admite que será "difícil" começar um novo relacionamento do zero em janeiro.



Ele disse: "Eu esperava [que ele se juntasse à Ferrari]? Eu adoraria continuar com ele. Temos um ótimo relacionamento. Eu o amo, ele é como um irmão, mas estou muito feliz por ele. Para mim, acho que é apenas sobre as pessoas fazerem o que é melhor. Fazer as malas e ir embora, isso afeta os dois [Bono e sua esposa] então eles têm que fazer o que for certo para ele."



"Eu sabia que seria um cenário improvável ele ir comigo, porque é uma mudança tão drástica em sua vida. Mas estou muito feliz por nós aqui na equipe reconhecermos e fazermos mudanças em sua carreira, para que ele possa crescer mais. De qualquer forma, seremos uma família para sempre. Nós conversamos sobre isso e só queremos ter certeza de que terminaremos em alta."

Quando perguntado se ele só poderia começar a falar com seu novo engenheiro de corrida em janeiro, quando seu novo contrato começar, Hamilton confirmou e acrescentou: "É difícil. Isso torna tudo muito difícil, mas acho que provavelmente é o mesmo para qualquer um que esteja se mudando para um novo escritório. [Será] um começo muito pesado no ano que vem."

A Ferrari precisa decidir quem supervisionará o lado de Hamilton da garagem. Ele disse: "Tem que ser alguém com quem você se dê bem, tem que ser alguém com quem você consiga construir um relacionamento fácil e em quem você confie. Saberemos bem cedo se vai funcionar ou não e acho que é só uma questão de comunicação."

Com a mudança de Bonnington descartada, Hamilton também foi questionado se mais alguém o seguiria da Mercedes para a Ferrari. Ele acrescentou: "Não que eu saiba. Há algumas pessoas lá com quem trabalhei no passado. Há alguém lá que me deixou há muito tempo, então eu o conheço, ele é o que eu mais conheço lá, o [chefe da Ferrari] Fred Vasseur."

