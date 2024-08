F1 - Norris: "Não tive um desempenho no nível de um campeão"

Lando Norris admitiu que "não teve um desempenho no nível de um campeão" até agora na temporada de 2024 da Fórmula 1. O piloto afirmou, em coletiva de imprensa na quinta-feira do GP da Holanda, que parte das críticas eram justificadas.

A temporada tem sido de grandes avanços para a McLaren, com o marco do último grande pacote de atualização em maio, o que lhe permitiu começar a pressionar Max Verstappen e a Red Bull. Isso rendeu a primeira vitória de Norris em Miami, e a de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, que também quebrou o tabu com uma vitória na Hungria, com a McLaren superando o resto do grid desde então.

No entanto, enquanto a equipe austríaca se atrapalhava, várias outras chances de Norris e da equipe laranja capitalizarem a própria curva ascendente e a descendente do atual campeão não deram certo.

Na Espanha, Norris largou na pole, mas uma largada medíocre permitiu que Verstappen saísse na frente, enquanto em Spa, Norris cometeu um deslize na largada ao sair da curva, perdendo outra chance de vitória.

Em seu característico estilo autocrítico, Norris disse que as críticas que recebeu dos fãs e da mídia por causa de alguns de seus erros eram em grande parte justificadas e admitiu que não teve o desempenho consistente necessário para lutar com Verstappen pelo campeonato de pilotos.

"Após a primeira metade da temporada, não tive um desempenho no nível de um campeão mundial. Simples assim", disse Norris. "Em certos momentos, tive um bom desempenho e fiz muitas corridas boas, mas também houve pequenas coisas que me deixaram na mão ao longo do caminho, e essas são coisas que não posso me dar ao luxo de ter".

"Mas eu sei disso. Como mostrei no passado e nas últimas corridas, não fico feliz quando não estou no nível em que preciso estar. Isso se deve ao fato de eu ser apaixonado [por correr] e querer vencer".

"Trabalhamos duro para dar o nosso melhor e não cometer erros, e para tentar vencer. E quando não fazemos isso como atletas, não ficamos felizes. Não estaremos satisfeitos com nosso próprio trabalho".

"E é por isso que não fiquei feliz com certas partes da temporada e estou trabalhando duro para tentar melhorar", confessou Norris.

Após seu erro na Curva 1 em Spa, logo antes das férias de verão, Norris admitiu que precisava de uma "reinicialização" para eliminar seus erros "estúpidos". Quando perguntado sobre as conclusões que tirou desse período de reflexão, ele respondeu:

"Continuo o mesmo, na verdade. Apenas coisas que eu relembrei e com as quais aprendi, mas estou lutando por um campeonato, portanto, não vou ficar feliz se não estiver atuando no nível que preciso para vencer Max, a Red Bull e os outros pilotos que preciso vencer".

"Ainda estou muito feliz com o andamento da temporada, mas cometi muitos erros, perdi muitos pontos, o que não é [o que eu preciso] se quiser lutar pelo campeonato contra um piloto como Max. Portanto, houve muitas coisas que analisei e nas quais preciso trabalhar".

"Não há uma única coisa que eu precise mudar, mas, honestamente, a largada e a primeira volta são onde a maioria das minhas oportunidades se perderam. Da primeira volta em diante, em geral, as corridas têm sido muito fortes e o ritmo de corrida tem sido bom", comentou Norris.

Essas oportunidades perdidas significam que Norris vai para a reta final da temporada 78 pontos atrás de Verstappen, que tem sido capaz de aproveitar as oportunidades de forma mais consistente com uma Red Bull que nem sempre tem sido o carro mais rápido.

Mas, embora Norris tenha admitido que levar a luta até o holandês na classificação de pilotos seria um tiro no escuro, ele estava muito mais otimista quanto à possibilidade de a McLaren superar a diferença de 42 pontos para a Red Bull e conquistar o primeiro título de construtores da equipe desde 1998.

"Para a equipe, é claro [o título está ao alcance]. Isso é muito mais óbvio", disse ele. "Como piloto, é claro, ele ainda está ao alcance, mas são muitos pontos e é contra Max. Quero ser otimista e dizer que ainda há chances".

"Sei que é muito e que será um desafio muito difícil, mas com o desempenho que estamos tendo e com o desempenho que sei que posso ter quando as coisas acontecem, ainda quero acreditar que é possível", conclui.

