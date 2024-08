A previsão de chuvas para o sábado não será um problema, mas o vento forte previsto para a sexta-feira pode complicar o trabalho das equipes no GP da Holanda da Fórmula 1. A previsão é de rajadas de 80 km/h.

Algumas fontes afirmam que será uma sexta-feira em que a atividade na pista poderá ser reduzida, mas também há quem fale de um dia com os carros parados nos boxes se o vento se confirmar. A FIA avaliará as condições amanhã de manhã, antes da primeira sessão de treinos livres.

As autoridades locais emitiram um alerta meteorológico, especulando também que todas as atividades ao ar livre poderão ser interrompidas. A F1 geralmente se autorregula, mas muitos pilotos apontaram que um vento dessa magnitude poderia ser uma variável muito perigosa.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

Charles Leclerc destacou que nenhum carro de F1 foi projetado para lidar com rajadas de vento da intensidade indicada no alerta meteorológico.

"Não acho que haja carros projetados para a previsão de vento para amanhã", reiterou, "Não tenho certeza se haverá muitos carros na pista caso a previsão se confirme. Ouvi dizer que as condições melhorarão no sábado e no domingo, mas o vento ainda será extremamente forte".

Lando Norris, Equipe McLaren F1 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"É muito mais complicado do que as pessoas imaginam", acrescentou Lando Norris. "Mesmo quando as rajadas são de 20 a 25 km/h, elas criam muitos problemas, posso confirmar que no carro, mesmo com um vento de 10 km/h, você pode sentir a diferença".

"A intensidade que senti a 60, 70 ou 80 km/h... bem, isso é algo que nunca experimentei, mas posso dizer sem medo de estar errado que seria bastante perigoso".

"Se você entra em uma curva rápida, como a 7, por exemplo, e nesse momento uma rajada de 70 ou 80 km/h o atinge, o comportamento do carro muda repentinamente e não há nada que o motorista possa fazer. Você acaba na parede ou na brita, dependendo de onde estiver".

"Você tem uma grande mudança no downforce", comentou Oscar Piastri, "dependendo da direção do vento, você pode perdê-lo ou ganhá-lo, e é uma mudança enorme que acontece de repente. Em algumas curvas, corremos o risco de dirigir um carro semelhante ao da Fórmula 2!"

"Se a direção do vento for transversal, você pode senti-la e, embora não sem dificuldade, administrá-la, mas quando ela está na direção da viagem, seja contra ou a favor, não é fácil. Se uma rajada o atinge no momento errado, você é um passageiro, o carro de repente fica fora de seu controle", conclui.

