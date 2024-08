No início da pausa de agosto da Fórmula 1, Oscar Piastri surpreendeu ao revelar que correu o GP da Hungria enquanto se recuperava de uma costela quebrada. Agora, na volta da categoria, o piloto contou o que causou a fratura e deu detalhes ao explicar que um assento mal ajustado foi o causador de tudo.

O piloto da McLaren contou que suspeita que uma ponta tenha sido criada no seu assento - que foi feito sob medida para ele -, e acabou causando uma pressão na costela.

"Nós fazemos o assento, obviamente, no começo do ano e às vezes ele fica um pouco errado. Alguns traçados não evidenciam isso, mas eu acho que Barcelona, Áustria e Silverstone são traçados bem complicados".

"Então, foi um pouco de pressão em um ponto que acabou soltando. Mas está tudo bem agora. Nós mudamos o assento e consertamos imediatamente. Então, sim, está tudo de volta ao normal".

Piastri contou que só descobriu sobre a fratura após o GP da Grã-Bretanha, mas suspeita que a lesão tenha acontecido algumas corridas antes. Na entrevista, ele revelou que já estava sentindo algo desde a etapa da Áustria.

"O raio-x foi feito no dia depois de Silverstone, mas com certeza estava quebrado antes disso".

"Eu acho que já senti algo em Barcelona, mas então, depois da Áustria, estava doendo bastante. Ficou bem feio por alguns dias... Mas, fizemos algumas mudanças e agora está melhor para pilotar".

O piloto confessou que não havia muito que ele pudesse fazer anteriormente para parar o problema e a dor, mas reconheceu que as mudanças foram importantes para deixar o assento mais confortável e acalmar as coisas.

"Nós identificamos o que poderíamos mudar no assento, e mesmo enquanto o osso estava quebrado, a dor melhorou muito quando mudamos algumas coisas. Em Budapeste e Spa não estava pior, na verdade, já estava melhorando".

Oscar contou que já se recuperou da fratura e está pronto para novos desafios na segunda metade da temporada. É importante lembrar que o australiano venceu seu primeiro GP na Hungria e ocupa a quarta posição na tabela de pilotos com 167 pontos.

"NÃO SÓ AUDI": Alonso CONFIRMA conversas por BORTOLETO na F1 e se vê MELHOR QUE VERSTAPPEN! | Lawson



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!