No GP de Fórmula 1 da Itália, o safety car foi acionado no final da corrida depois que a McLaren de Daniel Ricciardo parou na pista com uma aparente falha no motor. Com isso, não houve tempo de retomar a corrida.

Os marshals não conseguiram empurrar o carro porque ele estava engatado, e levou algum tempo para o guindaste chegar, pois estava do outro lado da pista e teve que esperar uma brecha no tráfego para se locomover.

Enquanto isso, com alguns carros do pelotão da frente parando e outros não, e os carros não autorizados a ultrapassar o safety car enquanto o guindaste estava em ação, o piloto Bernd Maylander levou várias voltas para colocar todos os carros na fila atrás dele e na ordem certa.

Até então era tarde demais para retomar a corrida, e terminou com um sprint curto na curva final.

Os fãs na pista deixaram sua reação clara com vaias e assobios. No entanto, enquanto os chefes das equipes rivais questionavam como os eventos se desenrolavam, Wolff estava convencido de que tudo havia sido feito de acordo com o regulamento.

Ele acredita que as consequências da controvérsia de Abu Dhabi do ano passado deu confiança à FIA para resistir a qualquer pressão externa para que a corrida terminasse sob condições de bandeira verde.

"Muito claro, há regras, e elas estão escritas", disse Wolff. "E da minha perspectiva, se estou traumatizado em Abu Dhabi ou não, essas regras foram seguidas corretamente hoje.

"Havia um carro na pista, havia fiscais e um guindaste lá fora. Por isso eles não deixaram ninguém ultrapassar.

“E então não houve tempo suficiente para reiniciar a corrida quando todos os carros alcançaram. Então, se alguém não está feliz com o regulamento, e você quer ter um grande show e duas voltas de corrida, e depois o caos, acho que estou absolutamente pronto para isso.

“Mas então precisamos mudar os regulamentos. Então eu não acho que devemos reclamar de nada que aconteceu porque essas são as regras".

Ele acrescentou: “Estou muito satisfeito em ver que há um diretor de corrida e colegas que aplicam o regulamento contra a pressão da mídia e a pressão dos fãs e de todos para violar as regras.

"Então, pelo menos Abu Dhabi, nesse sentido, deu à FIA uma confiança mais robusta para aplicar as regras".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Questionado pelo Motorsport.com se o controle de corrida poderia ter sinalizado a corrida com bandeira vermelha para garantir um final com bandeira verde, Wolff rejeitou a sugestão.

"Por que dar bandeira vermelha na corrida? Se alguém estiver em uma parede, se a pista estiver bloqueada, você sinalizará uma corrida com bandeira vermelha porque não pode mais passar. Algo aconteceu. Por que você sinaliza uma corrida apenas porque quer ter um show de uma volta ou duas?

“Acho que mudar o regulamento e discutir com a FIA, 'vamos mudar o regulamento, queremos ter uma última volta com bandeira verde'. Estou levantarei a minha mão para isso. Mas não é o que está no regulamento hoje."

Wolff insistiu que não queria ser visto como uma força motriz por trás de tal mudança, que poderia ser adicionada à pauta de uma reunião de regulamento esportivo agendada anteriormente em Monza na segunda-feira, envolvendo diretores esportivos e presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Eu não quero criar uma manchete aqui que Toto quer mudar o regulamento porque as corridas são uma merda. Acho que todos devemos sentar e dizer que há algo que podemos fazer melhor?

"Mas o que aconteceu hoje está no regulamento, e por isso foi aplicado. Eu gostaria de ter uma última volta com uma pilha de carros em cima uns dos outros na chicane? Sim.

"Acho que precisamos dizer que queremos terminar a corrida com bandeira verde? E então fazemos engenharia reversa a partir daí.

"Então você pode ver cinco ou 10 voltas para o final, temos um carro de segurança, vamos dar bandeira vermelha. E certifique-se de que estamos correndo no final. Se estiver no regulamento, ótimo. Mas há pessoas muito mais inteligentes, os diretores esportivos, que terão algumas ideias."

