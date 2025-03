F1- Wolff admite pessimismo: "Ficaria feliz em lutar pelo pódio"

As equipes da Fórmula 1 chegaram à Austrália e em poucas horas teremos o primeiro treino livre do primeiro evento da temporada 2025, que será realizado em Melbourne.

A Mercedes vem de um quarto lugar no Mundial de Construtores, mas também da perda de Lewis Hamilton, que se mudou para a Ferrari após 12 anos e seis títulos de pilotos.

Em suma, 2025 parece ter todas as características de um ano clássico de transição antes do novo começo que ocorrerá em 2026 com a introdução do novo regulamento técnico.

Os testes de Sakhir, realizados há algumas semanas no Bahrein, deram apenas uma ideia do equilíbrio de poder que pudemos ver durante a temporada. Toto Wolff, no entanto, enfatizou aos microfones da ORF que ficaria satisfeito se um dos dois W16s conseguisse um pódio na Austrália.

"É difícil dizer o que fará o primeiro fim de semana de corrida ser um sucesso para nós. Sou pessimista por natureza. O copo está meio vazio, não meio cheio. Gostaria de ver que mantivemos o ritmo de uma volta que vimos nos testes no Bahrein. Se fôssemos lutar por um pódio, isso seria um grande sucesso. Mas, no momento, não está realmente claro pelo que lutaremos."

A partir deste ano, fica claro que George Russell será o ‘capitão’ do time de Brackley. Um ato óbvio, após a saída de Hamilton. Wolff queria apoiar seu piloto com palavras importantes. Uma injeção de confiança que pode fazer bem ao britânico, mas ele também terá o fardo de liderar a equipe depois de tantos anos ao lado de Hamilton.

"Quando você fala sobre Verstappen, Hamilton ou mesmo Andrea (Antonelli), você tende a ignorar ou esquecer o sucesso de George. Ele foi um pouco ofuscado por todos os anúncios recentes. Mas George foi um campeão europeu de kart, um campeão britânico, ele conquistou tudo."

"Ele ganhou o título britânico de Fórmula 4 em seu primeiro ano, ele se tornou campeão de Fórmula 3 em seu primeiro ano, ele ganhou o campeonato de Fórmula 2 em seu primeiro ano e, quando ele chegou à F1, ele imediatamente se tornou o líder da Williams."

"E conosco ele poderia ter vencido sua primeira corrida no Bahrein, se não houvesse erros de equipe. George está bem ali, e se pudermos fornecer a ele um carro rápido, ele pode competir por um campeonato mundial. Mas até agora não conseguimos fazer isso."

