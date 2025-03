Lando Norris, da McLaren, está entrando em sua primeira temporada de Fórmula 1 como favorito das casas de apostas para o título de pilotos. No ano passado, houve uma forte mudança no domínio que vimos da Red Bull em 2023, com o britânico garantindo quatro vitórias e oito pole positions em 2024. Mas, embora Norris tenha sido excepcional, ele ainda não conseguiu vencer seu rival Max Verstappen.

Após sua temporada 'revolucionária', Norris foi questionado sobre o que havia aprendido com a disputa ao lado do atual campeão. Ele admitiu que, se estivesse competindo com alguém que não fosse Verstappen, provavelmente não teria sido tão difícil, acrescentando que o adversário holandês está mais disposto a "ultrapassar os limites".

"Acho que aprendi duas coisas importantes. Uma delas foi que eu claramente não estava pronto para fazer tudo o que eles precisavam que eu fizesse do ponto de vista da corrida. E isso se deve ao fato de que correr contra Max é uma situação única e você não pode experimentar isso de nenhuma outra forma na vida até que realmente chegue a esse ponto. E acho que se tivesse sido uma batalha contra pilotos diferentes, provavelmente não teria sido tão difícil", afirmou o inglês.

"E acho que essa é provavelmente uma avaliação justa, porque acho que Max será o cara mais difícil de enfrentar. Ele sempre será aquele que estará mais disposto a ultrapassar os limites e a superar as fronteiras, como ele fez. Então, aprendi esse aspecto de Max e também aprendi onde eu estava naquela situação, que não estava no nível certo", seguiu o piloto da McLaren.

Os fãs puderam ver a confiança e a habilidade de Lando nas corridas evoluírem à medida que ele continuava a pilotar na frente do grid - algo que ele mesmo notou, ainda que o título contra Verstappen não tenha sido possível.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"E aprendi com essas coisas. E acho que já nas duas últimas corridas melhorei em muitas dessas situações, mas cada situação é diferente na F1. Portanto, mesmo que algumas delas se repitam, nem sempre é garantido que eu tomarei a decisão certa, que Max tomará a decisão certa ou que qualquer outro piloto tomará a decisão certa".

"Portanto, é difícil porque você não pode tomar essas decisões agora, você tem que tomá-las na pista, meio segundo antes de acontecer. Você não tem muito tempo para pensar sobre toda a situação, então estou animado para tentar novamente e ver o que posso fazer, e enfrentar qualquer piloto", ponderou o vice-campeão de 2024.

"Não acho que vou competir apenas com Max este ano. Acho que vou competir com Charles [Leclerc, monegasco da Ferrari] e Lewis [Hamilton, britânico da Ferrari], com Oscar [Piastri, australiano da McLaren], com os pilotos Red Bull e da Mercedes também, sabe? Portanto, estou ansioso por todas as batalhas. E, claro, quanto mais guerras houver na pista entre os outros, melhor para nós, mas não espero que isso aconteça muito, sabe?", brincou o inglês.

O GP da Austrália, que abre a temporada neste fim de semana, pode ser a primeira prova real de que as lições de Norris de 2024 foram traduzidas em melhorias para disputar o título. Melbourne foi a corrida de estreia do piloto em 2019, e em 2024 ele garantiu um pódio. Ele deve ir para este fim de semana com confiança.

