Desde que perdeu a luta pelo título mundial de Fórmula 1 de 2021 na última volta do GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton não falou com a imprensa ou publicou posts nas redes sociais, exceto pela breve entrevista realizada logo após o término da corrida.

O sete vezes campeão mundial encerrou completamente sua atividade pública e, apesar de mais de um mês ter se passado desde a última corrida realizada em Yas Marina, ele continua mantendo total silêncio, algo que inevitavelmente traz muitos rumores que apontam para uma possível retirada da categoria.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, ao mesmo tempo, embora em menor grau do que o habitual, falou à imprensa. Neste momento, o austríaco continua sendo a principal fonte de notícias sobre Hamilton.

"Eu realmente espero vê-lo na pista novamente", disse Toto sobre a situação de seu piloto em entrevista ao Kronen Zeitung, o maior jornal da Áustria. "Ele é a parte mais importante da F1. E se o melhor piloto decidir sair por causa de decisões escandalosas, toda a categoria será culpada."

"Não importa as dificuldades que ele enfrentou antes. Durante toda a sua vida ele mostrou que sempre fala no circuito, que sempre responde na pista", acrescentou o comandante da Mercedes.

"Nestes momentos, tudo se tornou incrivelmente complicado para ele justamente porque é impossível entender onde está a verdade e onde está a mentira. Isso demora um pouco. Acho que depois disso vamos tirar nossas conclusões e tentar responder na pista. Embora com as novas regras seja muito difícil", concluiu.

