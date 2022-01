Daniel Ricciardo crê que a luta de sua equipe com a Ferrari foi uma "história legal" para a Fórmula 1, já que os dois rivais tradicionais lutaram pelo terceiro lugar no campeonato de construtores de 2021.

A Ferrari ressurgiu em 2021 e desfrutou de uma temporada muito mais competitiva, depois de terminar em sexto lugar no ano anterior e desafiar a McLaren ao terceiro lugar, que a equipe de Woking conquistou em 2020.

Uma batalha acirrada entre os dois times fluiu durante a maior parte da temporada, até que a Scuderia abriu vantagem no terço final de 2021 para garantir o terceiro lugar.

Este provou ser um capítulo agradável em uma das rivalidades mais tradicionais da F1 ao longo de várias décadas. As lutas famosas da McLaren-Ferrari incluem duelos entre James Hunt e Niki Lauda nos anos 70, Ayrton Senna e Alain Prost em 1990 e mais recentemente batalhas entre Michael Schumacher e Mika Hakkinen, ou Lewis Hamilton contra Felipe Massa em 2008.

Ricciardo, que teve uma primeira temporada discreta com a McLaren, gostou da batalha de sua equipe com o time de Maranello e achou que foi "uma história legal" para a F1.

“É uma história legal, essas duas equipes tiveram alguns anos ruins e duas das maiores equipes de todos os tempos”, disse Ricciardo. "E agora elas estão voltando e estão lutando. Acho que essa é realmente a história que muitos fãs querem."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Independentemente do resultado, Ricciardo apreciou que a briga de sua equipe com a Ferrari deu objetivos claros e concretos a serem perseguidos ao longo de 2021, já que Mercedes e Red Bull se mostraram fora do alcance dos dois gigantes.

"É sempre melhor quando você tem algo pelo que lutar", explicou o australiano. “Se estivermos nessa batalha solitária de terceiro e Red Bull e [Mercedes] estivessem muito na frente, a Ferrari estivesse muito atrás, acho que seria menos emocionante.”

"Eu gosto de ter um alvo e algo para perseguir, então isso tem sido bom. E com certeza nós focamos algumas de nossas coisas neles e obviamente tentando vencê-los, mas isso provavelmente é mais uma coisa de equipe.”

“Acho que para mim, pessoalmente, como piloto, uma vez que o capacete está colocado e as luzes se apagam no domingo, não importa a cor do carro, se você acha que pode vencê-los, tentará vencê-los.”

"Isso realmente não muda o ato ao volante, mas acho que, como a equipe tem esse objetivo e essa batalha, cria um pouco mais ... não quero dizer motivação, mas sim, há um alvo, então todo fim de semana você tem algo realmente para trabalhar e isso não permite que nenhum de nós fique acomodado."

