A Fórmula 1 tem seu último compromisso da temporada de 2024 em Abu Dhabi, com algumas decisões importantes para o campeonato que teve Max Verstappen como campeão pela quarta vez consecutiva.

Se no certame de pilotos o campeão já está definido, no de construtores a briga está aberta entre McLaren e Ferrari, com o time inglês 21 pontos à frente do italiano. Após o GP do Catar, a Red Bull está matematicamente fora da briga.

Na briga pelo vice de pilotos, a disputa está ainda mais acirrada, com Lando Norris somado 349 pontos, contra 341 de Charles Leclerc.

A etapa terá ainda a decisão da Fórmula 2, com Gabriel Bortoleto meio ponto à frente de Isack Hadjar (188.5 a 188). Paul Aron corre por fora, com 163 pontos, mas dependeria de um fim de semana muito ruim dos dois favoritos.

Confira a programação do GP de Abu Dhabi de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 7h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 4h05 Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 8h Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 9h15 Band / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 6h25 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

