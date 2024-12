F1 - Verstappen minimiza briga com Russell: "Tudo ficará bem"

Max Verstappen e George Russell foram o assunto do paddock em Abu Dhabi pela discussão que os dois protagonizaram após o incidente no GP do Catar da Fórmula 1. Os pilotos, inclusive, receberam o apoio de seus chefes de equipe, porém, no fim, a questão não passou de um momento de 'cabeça quente'.

Na conversa com os fãs em Yas Marina, a dupla da Red Bull estava respondendo a algumas perguntas e uma das foi: quem eles fariam time caso fossem jogar paintball? E o nome de Russell não passou em branco, já que o público começou a gritar para Verstappen escolhê-lo.

De bom-humor, o tetracampeão deu aquela zoadinha dizendo que o britânico seria seu alvo, uma vez que ele "estaria no outro time". Mas, na sequência, com um pouco mais de seriedade, o piloto decidiu colocar um ponto final na discussão.

"É claro que nós temos as nossas discussões. Eu tenho certeza que ficaremos bem, mas é bom ter um 'descanso'. Mas tenho certeza que vamos nos ver em Mônaco, tudo ficará bem".

Importante lembrar que o caso começou logo depois de Verstappen ter sido punido no GP do Catar. No caso, Russell indicou que o tetracampeão estaria andando abaixo da velocidade durante a classificação.

Max perdeu a pole position para o britânico, que não conseguiu manter a posição durante a corrida, logo sendo superado pelo holandês. Depois da etapa, os dois entraram em 'pé de guerra', trocando farpas e duras críticas entre si.

Inclusive, Verstappen disse que "perdeu o respeito" pelo companheiro de pista e defendeu que tudo que aconteceu na sala dos comissários era "inacreditável".

