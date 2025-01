Entre as margens cada vez mais finas que separam o grid da Fórmula 1 e a dependência de um túnel de vento mais antigo, a Red Bull sabe que ainda não está fora de perigo ao lidar com seus problemas de desenvolvimento.

Até certo ponto, os problemas de equilíbrio do carro que ajudaram a inviabilizar sua candidatura ao título de construtores de 2024 coincidiram com problemas de correlação, com a equipe lutando para que os resultados do 'mundo real' correspondessem aos dados que estava recebendo de seu túnel de vento, simulador e modelos de computador.

Esses problemas de equilíbrio começaram a prejudicar a Red Bull principalmente a partir da etapa de Miami, em maio, quando sua maior rival, a McLaren, aplicou uma grande atualização para começar a reverter as fraquezas relativas da equipe de Milton Keynes.

Foi só depois dos experimentos de configuração da Red Bull no GP da Itália, em setembro, que a equipe finalmente começou a encontrar algumas pistas mais definitivas sobre o que estava acontecendo e como corrigi-lo. Eles aplicaram algumas atualizações muito necessárias em Austin que ajudaram o RB20 a se sentir mais conectado tanto para Max Verstappen quanto para Sergio Pérez.

Sua queda mostrou à Red Bull que ela não podia confiar totalmente em suas ferramentas de desenvolvimento, o que inclui um túnel de vento antigo que deve ser substituído por um novo que está sendo construído atualmente.

"Quando você tem um problema de correlação, com certeza fica um pouco perdido", disse Pierre Waché ao Motorsport.com. "Você não pode mais confiar em suas ferramentas. E quando não se pode mais confiar em suas ferramentas, é preciso encontrar uma maneira de modificá-las para encontrar essa correlação novamente".

"Então você fica perdido em termos de dúvidas sobre tudo o que está fazendo. Não é estar perdido, mas você tem dúvidas sobre os resultados que suas ferramentas lhe dão".

De acordo com Waché, esses problemas de correlação "nunca serão totalmente resolvidos", pois é impossível obter uma correspondência de 100% entre o mundo real e o virtual. Mas o que está tornando as coisas mais complicadas para as equipes nos últimos 12 meses é que o atual ciclo de regulamentações está entrando em sua última temporada e as margens de melhoria estão ficando cada vez menores, exigindo um maior grau de precisão na fábrica. Portanto, problemas substanciais de correlação podem ter um impacto maior à medida que as equipes buscam os últimos décimos.

"Quando você tem o mesmo tipo de regulamento por um determinado período de tempo, os ganhos que você tem começam a ser muito pequenos e os requisitos de precisão são ainda maiores", disse Waché. "Você está procurando por pequenas coisas. No lado aerodinâmico, e o mesmo acontece no lado da suspensão, você está procurando dois ou três pontos de downforce no assoalho, na carroceria, etc".

"Isso afetará o resto do carro. Isso afetará o restante do carro e também algumas áreas que você não testou no túnel de vento, simplesmente porque não é possível testá-las no CFD. É nesse estágio que isso começa a se tornar perigoso".

Pierre Wache, engenheiro de corrida da Red Bull Racing, Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, na garagem Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"O delta [ganho de desempenho] que você tenta encontrar é pequeno e, em segundo lugar, você tem um problema de correlação, pois não consegue reproduzir alguns aspectos físicos".

Isso pode explicar parcialmente onde as coisas deram errado para a Red Bull em 2024. Algumas de suas novidades deveriam ter gerado mais downforce, mas, na realidade, elas também vieram com efeitos colaterais indesejáveis que afetaram o equilíbrio do carro.

"Por definição, você trabalha com um modelo menor [no túnel de vento] e não com a realidade, mas todas as outras equipes têm o mesmo problema, para ser honesto com você", acrescentou.

A Red Bull, de fato, não foi a única equipe afetada por dificuldades de desenvolvimento, ou mesmo por downgrades, com Ferrari, Aston Martin e Racing Bulls, alguns exemplos que enfrentaram dificuldades em vários pontos da corrida de desenvolvimento de 2024 com atualizações que não lhes trouxeram os benefícios prometidos pelo 'mundo virtual'.

Uma equipe que escapou dessas armadilhas foi a McLaren, que acertou o alvo todas as vezes que fez atualizações nos carros pilotados por Lando Norris e Oscar Piastri.

"No ano passado, sim", reconheceu Waché. "Mas eu não sei. No início do ano, eles não estavam em lugar nenhum. No ano anterior, eles não estavam em lugar nenhum. Em 2022, eles não estavam em lugar nenhum. A McLaren produziu um carro que é bom desde Miami. Durante os dois anos e meio anteriores, eles não foram impressionantes".

Lando Norris, McLaren MCL38, lidera Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Alexander Trienitz

"Eu não sei onde eles estão, mas, acima de tudo, não sei por que eles não encontraram desempenho antes, se isso foi devido à correlação ou devido a outra coisa, eu não estou na equipe deles. Mas o resultado para nós é que agora é mais difícil encontrar desempenho extra, ainda mais com as ferramentas que temos à nossa disposição."

Então, com o novo túnel de vento da Red Bull não previsto para antes de 2026, o quanto a equipe conseguiu melhorar sua correlação ao conciliar o desenvolvimento de 2025 com o trabalho no novo maquinário de 2026?

"Ela melhorou nas áreas que entendemos", é a resposta cautelosa de Waché. "Mas na F1, você está sempre à mercê de ter outro problema. É a realidade e é a razão pela qual estamos aqui, para tentar antecipar os problemas que teremos. É perigoso confiar cegamente no sistema. Não digo que não precisamos confiar, mas é preciso ter certeza de colocar tudo em perspectiva e não reproduzir na pista exatamente o que foi testado".

Em um nível mais filosófico, ter uma dose saudável de ceticismo é crucial para as equipes de desenvolvimento, e o tipo de problemas de correlação que a Red Bull enfrentou nos últimos 12 meses é um bom lembrete de que ter dúvidas e questionar os resultados dos testes faz parte de uma mentalidade construtiva.

"Uma equipe só pode ser boa quando você tem dúvidas e nunca tem certeza de si mesmo. Se você tem certeza de si mesmo, sabe que é um fracasso", ponderou Waché. "Para ser bem honesto com você: o que enfrentamos no ano passado, como engenheiro, considero isso muito positivo".

"Quando você está vencendo, você nunca olha para os problemas ou detalhes no mesmo nível do que quando está tendo problemas na pista. Quando você não é mais o mais rápido, então você olha e aprende. E quanto mais você aprende, maior é o investimento para o futuro".

