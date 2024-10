Lewis Hamilton acredita que os problemas aerodinâmicos com as novas atualizações da Mercedes trazidas para o GP dos Estados Unidos podem ser os culpados por sua saída precoce da corrida da Fórmula 1 neste domingo.

O sete vezes campeão mundial encerrou um evento difícil em Austin ao se tornar o primeiro e único abandono da corrida, depois de rodar na caixa de brita na Curva 19 na terceira volta.

Com o companheiro de equipe George Russell tendo sofrido um giro semelhante na qualificação e o próprio Hamilton tendo tido outro mistério nos treinos, ele suspeita que o ressalto provocado por uma nova atualização do W15 pode ser a causa principal de todos os problemas da equipe.

Refletindo sobre sua rodada na corrida, Hamilton disse ao Motorsport.com:

"Tive uma ótima largada, estava me sentindo bem e cheguei em 12º. Foi a melhor largada que já tive na primeira curva em muito tempo".

"Naquele momento, eu nem estava forçando a barra; estava literalmente apenas tentando andar e aquecer os pneus".

"O carro começou a quicar, a dianteira esquerda começou a quicar e a traseira simplesmente virou. Foi a mesma coisa que aconteceu com George ontem".

Lewis Hamilton, da Mercedes-AMG F1 Team, recebe uma carona de volta aos boxes depois de rodar e se retirar da corrida Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Refletindo sobre a coincidência de ele e Russell terem sofrido incidentes quase idênticos, Hamilton considerou que a equipe precisava analisar o impacto do novo pacote que trouxe para os Estados Unidos.

"Na curva 1, aconteceu a mesma coisa", disse ele. "Fiz o giro na curva 3, o que é muito raro. Nunca rodei na curva 3 em todos os anos em que estive aqui".

"Eu estava dizendo que George obviamente teve o mesmo problema ontem, mas ele voltou para o carro com a especificação antiga e está se saindo bem, então talvez haja algo com a nova atualização".

Perguntado se os problemas abriram a perspectiva de a Mercedes voltar à sua antiga especificação para o GP do México no próximo fim de semana, Hamilton disse:

"Vamos investigar o máximo que pudermos e, depois de hoje, obteremos os dados e veremos se vamos usar a antiga ou a nova especificação na próxima semana".

Hamilton passou por uma montanha-russa de um fim de semana em Austin, onde mais uma vez a forma flutuante do carro da Mercedes deixou os pilotos e a equipe confusos.

Depois de parecer estar no caminho certo para a pole position na corrida Sprint na sexta-feira, antes que uma bandeira amarela atrapalhasse seus esforços, suas esperanças de uma boa recuperação no evento de sábado foram destruídas por um problema de suspensão logo no início.

No final do dia, ele passou por um pesadelo na sessão principal de qualificação, pois não conseguiu sair da Q1 e terminou como o 19º mais rápido.

Depois de largar em 17º no grid, graças à largada do companheiro de equipe George Russell no pitlane e à penalidade de Liam Lawson no grid, ele fez uma largada brilhante para terminar a primeira volta em 12º lugar antes de rodar.

Hamilton considerou que, com a maneira como o carro estava se comportando, era provável que ele sempre terminasse a corrida com algum incidente.

"Se eu não tivesse o problema de solavanco naquela volta, acho que isso teria acontecido em uma volta posterior, porque algo não estava certo com o carro", disse ele.

"Foi a mesma coisa na maior parte do fim de semana com esse novo pacote que temos, então foi obviamente devastador. Mas as coisas são como são".

NORRIS PUNIDO POR INCIDENTE COM MAX: é JUSTO? Leclerc vence em 1-2! | Rico Penteado e Nicolas Costa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!