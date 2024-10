Lando Norris teve um fim de semana bem complicado no GP dos Estados Unidos. Após uma classificação difícil para a Sprint, o piloto conseguiu garantir a pole position para o domingo de Fórmula 1. No entanto, não foi capaz de mantê-la até o fim da corrida.

Na largada, tentando se proteger de Max Verstappen, o britânico deixou a porta aberta para que Charles Leclerc tomasse a frente e passasse a ser o líder - e vencedor - da etapa.

Ao longo das 56 voltas previstas, Norris não tem grandes chances de tomar a ponta novamente, com as Ferraris parecendo quase imbatíveis, sua disputa ficou completamente contra Verstappen pela terceira colocação.

Por mais de dez voltas, o piloto da McLaren ficou dentro da janela de DRS e teve a chance de abri-la algumas vezes, no entanto, só conseguiu a ultrapassagem nas últimas voltas. Porém, uma polêmica se estendeu: o britânico foi empurrado para fora da pista e tomou a posição do tricampeão.

Lando chegou a perguntar para seu engenheiro se precisava devolver a colocação, porém, a equipe entendeu que Verstappen também ultrapassou o limite da pista e tudo estaria dentro das regras. Will Joseph, engenheiro do britânico, chegou a avisar Norris de que ele não poderia voltar a 'fugir' da pista, pois já tinha o feito três vezes.

A Red Bull também notou esse fato e passou um rádio para Max, dizendo que eles já esperavam uma punição para Norris de pelo menos cinco segundos.

O piloto da McLaren realmente foi punido na última volta, sendo obrigado a devolver a terceira posição para Verstappen e ficando fora do pódio por poucos milésimos. No entanto, ele mesmo não entendeu porque os comissários decidiram puni-lo, quando o próprio tricampeão não recebeu um aviso.

Importante lembrar que, na largada, Max 'empurrou' Lando para fora da pista, impedindo que o piloto conseguisse se proteger do ataque de Leclerc e acabasse caindo para a quarta posição. A direção de prova entendeu que o movimento fez parte do desafio e deixou a etapa seguir normalmente.

Após a corrida, em entrevista ao Motorsport.com, Norris declarou que a direção de prova precisa ser mais cuidadosa com as decisões que toma.

"É um trabalho difícil tomar esse tipo de decisão. Para mim, qualquer coisa que eu tenha feito, eu fiz por mim. O ponto que está incorreto é que o Max defendeu sua posição saindo da pista e o efeito é que ele manteve sua posição e isso não está correto".

"Ele saiu da pista se defendendo e cometeu um erro e acabou ganhando vantagem nisso. Por causa disso, eu tive que sair da pista também. É impossível as pessoas saberem se eu teria conseguido [fazer a ultrapassagem] na pista".

"Mas essas são as regras. Elas parecem mudar. Eu sinto que elas são inconsistentes, se olharmos o que aconteceu na Áustria e o Max não recebeu uma punição por sair da pista e ganhar vantagem".

"Para mim, foi uma decisão apressada. Eles não nos escutaram, eles não deram nossa chance de explicar após a corrida e só tomaram a decisão na hora".

