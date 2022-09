Carregar reprodutor de áudio

Após o controverso fim do GP da Itália de Fórmula 1 sob safety car neste domingo, o chefe dda Mercedes, Toto Wolff, elogiou as decisões tomadas na corrida de Monza e defendeu a direção de prova, aproveitando para cutucar o antigo responsável pelos trabalhos, Michael Masi.

Os dois são desafetos desde a polêmica decisão da F1 2021, na qual o britânico Lewis Hamilton, da equipe alemã, acabou perdendo o título para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em função de decisões questionáveis do dirigente australiano, demitido do cargo antes da atual temporada.

Agora, os novos diretores de prova estão sob críticas por causa anticlimático final do GP da Itália, que acabou com safety car na pista e acabou não tendo um embate entre Verstappen e Charles Leclerc, monegasco da Ferrari. De todo modo, alheio à briga pela vitória, Hamilton se beneficiou.

"No fim, os dois carros atrás estavam com pneus mais frescos, então estou feliz que a prova terminou do jeito que terminou”, explicou o heptacampeão mundial, que terminou em quinto, à frente do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e do britânico Lando Norris, da McLaren.

De qualquer forma, na visão de Wolff, a direção de prova agiu bem em Monza. “Os diretores de prova sempre serão criticados, mas acho que, dessa vez, eles seguiram as regras”, afirmou o dirigente austríaco, deixando subentendida uma crítica a Masi.

“Talvez pudessem ter feito isso [a entrada do carro de segurança] uma volta antes, mas aceitaram o fim sob safety-car. É assim que deve ser”, ponderou Wolff, cujo outro piloto, o britânico George Russell, completou o pódio do GP da Itália, atrás de Leclerc.

