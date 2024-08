Desde que Lewis Hamilton anunciou sua saída da Mercedes no fim da temporada de 2024, Toto Wolff, chefe da equipe, passou a entrar em contato com Max Verstappen e toda sua comitiva, tentando assinar com o holandês. Inclusive, durante a pausa de agosto da Fórmula 1, teve uma reunião com Jos Verstappen, pai do tricampeão mundial, e seu empresário Raymond Vermeulen.

Porém, seus movimentos não surtiram efeito até o momento e Verstappen segue correndo pela Red Bull. Agora, Wolff deu um vislumbre do que aconteceu entre essas conversas.

É importante lembrar que existe uma frustração por parte do austríaco de 2014, quando não conseguiu assinar com o jovem competidor e a dominância da Mercedes chegava ao fim. Desde então, a relação entre os dois não está em bons lençóis.

Em 2021, as coisas ficaram ainda mais difíceis entre eles, quando Verstappen conquistou seu primeiro título mundial contra Hamilton em circunstâncias controversas em Abu Dhabi.

"Sempre me dei bem com Jos, talvez porque somos um pouco parecidos. Acho que tivemos um relacionamento muito bom desde que Max corria em monopostos", disse Wolff.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Patrik Lundin / Motorsport Images

"Nossa reunião na minha sala de estar em Viena [antes de Verstappen concordar em se juntar à equipe irmã da Red Bull, Toro Rosso – agora RB – em 2015] foi a primeira grande reunião de F1 que eles fizeram e sempre tivemos a compreensão de como as coisas deve funcionar para eles e para nós".

"Acho que o respeito um pelo outro sempre permaneceu. O momento em que tivemos um desentendimento foi depois de Silverstone [2021]. Aquela temporada realmente teve um impacto em todos nós. Foi muito intensa. Cada um de nós sentiu que as coisas não estavam indo como deveriam".

A situação citada por Wolff aconteceu na Inglaterra, quando Max colidou com Lewis na primeira volta e o holandês bateu no muro, sendo levado ao hospital para exames de rotina, enquanto britânico conquistava a vitória.

“O que realmente deu errado foi que cometi um erro depois de Silverstone, não liguei para Jos no mesmo dia [do acidente de Verstappen], o que deveria ter feito naquela situação, porque me disseram no pitlane que Max estava bem [não tinha lesões graves]".

"De certa forma, confiei nessa informação em vez de pegar o telefone e ligar para Jos como teria feito todos os anos antes para perguntar se Max estava bem, porque tenho um filho que anda de kart, sei como é como pai e não é algo que eu pensei".

Wolff revelou que o clima tenso entre eles durou cerca de um ano e se estendeu até as coisas voltarem aos eixos recentemente.

"Eu diria que durou um ano, depois o desastre em Abu Dhabi e as corridas que antecederam a Arábia Saudita, não estávamos numa boa posição, mas estávamos na mesma página no ano seguinte, o que nos permitiu recuperar uma posição boa posição e hoje, há dois anos, estamos tão bons quanto no início".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Durante o GP da Áustria, Verstappen descartou categoricamente a possibilidade de deixar a Red Bull ao fim da temporada. Porém, isso não fez Wolff sonhar menos em trazê-lo para o time de Brackley.

"Acho que a rivalidade ao longo de todos esses anos, começando em 2017, sempre foi saudável. É como o rugby. Vocês dão socos no campo, mas depois podem ir ao pub e ainda é assim que nos relacionamos".

"Portanto, não estou preocupado com eles. Somos concorrentes. Tentamos vencer uns aos outros. Às vezes será difícil, mas tudo bem. Acho que a temporada de 2021 não foi o tipo de corrida que você gostaria de ter".

O chefe da Mercedes deixou claro que se relacionamento com Verstappen e sua família segue bastante sólido, o que pode ajudar nesse momento de 'sedução', mas a questão que fica é: será que o tricampeão mundial deixará os taurinos?

