A Ferrari saiu do GP da Holanda da Fórmula 1 com um resultado inesperado. O pódio de Charles Leclerc e o quinto lugar de Carlos Sainz em uma corrida de recuperação proporcionaram um deslize muito diferente das expectativas iniciais.

Zandvoort deveria ter sido uma das pistas mais complicadas para o SF-24, talvez a pior. Em vez disso, na corrida, a equipe italiana teve um bom desempenho devido a uma série de fatores, incluindo um excelente gerenciamento de pneus, uma boa configuração, uma excelente estratégia de boxes e o trabalho praticamente perfeito dos pilotos.

O resultado deixou a Scuderia um tanto satisfeita. Mas não há tempo para complacência, pois em poucos dias haverá a corrida em casa, o GP da Itália, em Monza. E a equipe italiana, diante de seus fãs, chega como uma equipe ambiciosa.

Com a chegada de novas atualizações e a natureza da pista parecem ser dois fatores ideais para exaltar os monopostos de Maranello. O mesmo se aplica a Baku e Singapura. Em suma, a Ferrari tem três importantes curingas para definir sua temporada.

"Espero que nos próximos dois ou três eventos estejamos em melhor forma, mais competitivos", admitiu o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, no final da corrida na Holanda.

Frederic Vasseur, diretor de equipe e gerente geral da Scuderia Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Há algum tempo, a Ferrari vem sofrendo nas curvas longas. Em Zandvoort, ela encontrou mais de uma dificuldade, especialmente na volta seca. Monza, Baku e Zandvoort devem ser adequados para os carros dirigidos por Leclerc e Sainz.

"No ano passado, fomos muito mais fortes em pistas como Monza e Singapura. Acho que, novamente, por uma questão de detalhes, ser forte em curvas curtas nos ajudará".

O pacote de atualizações deve ser mais um passo em direção à competitividade que foi perdida há algumas corridas e que, em partes, foi vista novamente em Zandvoort, mas apenas no domingo.

"Se conseguirmos dar um passo à frente em um ou dois décimos, a situação ainda pode mudar para melhor. Mas também sabemos que todos estão melhorando".

Vasseur, no entanto, prefere manter os pés firmes no chão. A diferença de quase 25 segundos sofrida por Norris em Zandvoort é um sinal claro do quanto a Ferrari ainda tem que trabalhar para tentar reduzir a diferença para a atual referência da Fórmula 1 e voltar à disputa por vitórias.

"Sabemos que até o momento temos uma grande diferença em relação a Lando, e em Zandvoort estávamos bem distantes. Isso significa que temos muito trabalho a fazer. Nunca irei a Monza, Baku ou qualquer outra pista que seja favorável no papel com a sensação de que será fácil para nós".

O chefe de equipe da Ferrari também respondeu as declarações de Fernando Alonso sobre a Ferrari ser a favorita em Monza: “Se ele está tentando nos pressionar, ele tem que ter certeza de que eu não vou ler o Twitter de Fernando Alonso”, Vasseur brincou, ao ser questionado por jornalistas. "Eu não tenho Twitter!"

“Não preciso que alguém me diga se somos os favoritos ou não. Teremos exatamente a mesma abordagem", conclui.

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!