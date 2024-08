Lando Norris partiu para tentar a volta mais rápida em sua última chance durante o GP da Holanda - o qual saiu vencedor. Porém, a decisão foi tomada pelo próprio piloto, sem pedir a permissão da McLaren para somar o ponto extra na Fórmula 1.

Norris tinha a dominância da corrida, estando mais de 20 segundos à frente de Max Verstappen, na Red Bull, após se recuperar de mais uma largada ruim. Apesar do MCL38 se mostrar em vantagem com os outros carros do grid, o potencial total das atualizações só ficaram em evidência quando o piloto #4 marcou a volta mais rápida da prova.

O monoposto do britânico estava calçando pneus duros já desgastados, mas ainda assim tiveram um desempenho bem melhor do que os outros competidores.

O esforço de Norris para cravar 1m13s817 tirou o ponto extra de Lewis Hamilton, da Mercedes, que tinha a melhor volta com 1m13s878 desde a volta 62.

Logo após a corrida, Helmut Marko, consultor da Red Bull, destacou que a volta mais rápida de Norris é um sinal importante de alerta para os taurinos. A McLaren e a equipe de Milton Keynes estão lutando pela tabela de construtores, atualmente, apenas 30 pontos separam os dois.

Em declaração à Servus TV, Marko disse: "No geral, a McLaren foi claramente superior, o que foi destacado pela volta mais rápida sem DRS na última volta, em 1m13s8".

"Só podemos sonhar com um momento como esse. Temos muito trabalho a fazer, porque essa liderança de 70 ou 72 pontos não é suficiente com nove corridas para o fim".

O ponto extra de Norris diminui ainda mais a diferença entre o britânico e Verstappen - de oito, para sete -, ajudando na disputa pelo título mundial, apesar de Lando não ter grandes expectativas.

Porém, curiosamente, após a corrida, a McLaren revelou que a decisão de tentar o ponto não foi tomada pela própria equipe e, sim, pelo piloto. Na verdade, o time de Woking pediu para que Norris pilotasse de maneira cautelosa e mantivesse a vitória.

A equipe ainda deu a entender que, caso o piloto tivesse pedido a permissão, eles teriam negado a tentativa, o que confirma que Lando não fez nenhuma chamada para consultar seu engenheiro.

