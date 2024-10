Opinião sincera ou lenha na fogueira? O tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, disse que, em sua visão, Oscar Piastri é "bom demais" para aceitar o papel de escudeiro de Lando Norris na briga pelo título da temporada 2024, afirmando ainda que nunca teria topado tal acordo.

Com o decorrer da temporada 2024 da F1, a McLaren se tornou a equipe a ser batida, ultrapassando a Red Bull na briga pelo título de construtores. Nas últimas etapa, o time de Woking assumiu a liderança do Mundial, enquanto Norris também tem a chance de quebrar a hegemonia do holandês entre os pilotos, indo para a primeira das seis corridas finais com um déficit de 52 pontos.

E, embora a McLaren esteja mantendo sua abordagem de ter dois pilotos em igualdade de condições, a percepção crescente de que Norris ainda pode conquistar seu primeiro título fez com que a equipe decidisse, no mês passado, dar prioridade ao britânico sempre que a situação na pista exigir.

Quando perguntado sobre suas opiniões a respeito das ordens de equipe da McLaren em uma entrevista ao Motorsport.com, Verstappen disse que Piastri era "bom demais" para desempenhar um papel de coadjuvante e não deveria ter aceitado, embora o tricampeão tenha admitido que nunca esteve em uma posição semelhante.

"Para mim, ele definitivamente não é um [piloto número dois] e, se eu fosse ele, jamais aceitaria", disse Verstappen. "Para mim, é fácil falar, é claro, porque estou na F1 há 10 anos e esta é a segunda temporada de Oscar, então é sempre mais difícil bater o pé. Mas ele é um ótimo piloto de F1 que não merece abrir mão de vitórias e posições e ficar em segundo plano só porque lhe pedem".

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, e Max Verstappen, da Red Bull Racing, 2º colocado, se parabenizam no Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

De acordo com a mudança, a McLaren provavelmente teria invertido as posições em Monza, quando Piastri e Norris terminaram em segundo e terceiro, respectivamente, mas a equipe esclareceu que não pediria a Piastri que abrisse mão de vitórias na corrida em favor de Norris. Norris também declarou que não quer receber o campeonato em uma bandeja.

"Se um piloto está se saindo melhor do que eu e com um desempenho melhor, eu preciso fazer um trabalho melhor, então não quero tirar isso de alguém", disse Norris. "Também não quero que me dêem um campeonato. Sim, seria ótimo ter um campeonato e, no curto prazo, você se sente incrível, mas não acho que você se orgulharia disso no longo prazo".

"Quero vencer batendo Max, batendo meus concorrentes e provando que sou o melhor na pista".

Verstappen elogiou a McLaren por sua rápida taxa de desenvolvimento nos últimos 18 meses e pela forma como Norris e Piastri provaram ser uma combinação formidável. Perguntado se a dupla era a melhor formação de pilotos entre os concorrentes da Red Bull, ele respondeu: "Sim, porque eles são muito parecidos e porque ambos são rápidos".

"A McLaren realmente colocou as pessoas certas no lugar certo, pessoas que já trabalhavam na equipe. Nem todos são novos contratados, com exceção de pessoas como [o ex-projetista da Red Bull] Rob Marshall. Mas alguns funcionários receberam novas funções, e você pode ver como isso pode ter um impacto rápido".

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!