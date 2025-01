F1 - Wolff: Sem desculpas para 2026, temos que vencer a McLaren

2026 marcará a 'virada de chave' para grandes mudanças nos regulamentos técnicos na Fórmula 1, especialmente envolvendo os motores das equipes. Muitas aguardam por esse momento, na esperança de que conseguirão dar a 'volta por cima', como é o caso da Mercedes.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, descreveu essas mudanças como as maiores da história do esporte. E, de fato, se analisarmos a história, a Mercedes teve um excelente início na última grande mudança de unidade de potência em 2014.

O motor apresentado pelos alemães provou ser o melhor da categoria à época e permitiu que a equipe dominasse o esporte por diversas temporadas, inclusive, conquistando os seis títulos com Lewis Hamilton.

Por isso, Toto Wolff, chefe da Mercedes, espera que o recomeço no próximo ano mude as coisas para o time, mas está cauteloso sobre as expectativas.

"Será um desafio extremamente interessante", disse Wolff à Auto Motor und Sport.

"Você precisa ser o melhor possível em todos os níveis. Uma boa unidade de potência sozinha não o levará a lugar algum".

"Porque, da mesma forma, a McLaren terá uma boa unidade de potência. Se for esse o caso, então temos que vencê-los no chassi. Não devemos ter nenhuma desculpa com relação a isso".

