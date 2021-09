F1: Wolff tem dúvidas se corrida sprint seguirá no próximo ano

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que o formato da corrida sprint da Fórmula 1 deixa "todos confusos", já que os pilotos são desencorajados a correr riscos na sessão de sábado para não comprometer o GP de domingo. A categoria decidiu testar corridas de curta distância em três eventos em 2021, com as provas de 100 km definindo o grid para a etapa completa.

As duas realizadas até agora, em Silverstone e Monza, produziram resultados mistos, na melhor das hipóteses. A ordem foi amplamente estabelecida após a primeira volta, já que a falta de pit stops e ultrapassagens significava que os pilotos geralmente se resignavam a seguir o pelotão.

Com apenas alguns pontos em jogo para os três primeiros e o resultado definindo o grid para a corrida de domingo, Wolff acredita que os pilotos são desencorajados a correr qualquer risco na sprint, porque o equilíbrio entre risco e recompensa não está certo.

"Em primeiro lugar, todo mundo está confuso", disse ele. "Acredito que o formato da corrida de classificação, tal como está no momento, não traz muitos benefícios porque ninguém vai se arriscar."

"Há muito poucos pontos em jogo e o risco de comprometer seu GP, com pontos até a 10ª posição, faz não valer a pena o esforço. Então, o que vimos é uma combinação de dificuldades gerais de ultrapassagem porque as velocidades em linha reta são muito semelhantes, mas também porque, mesmo nas curvas 1 e 2, ninguém tenta", acrescentou.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Wolff disse que a F1 acertou em testar o formato e espera que ele produza melhores resultados em Interlagos, no GP de São Paulo, para quando a terceira e última corrida sprint de 2021 está programada. No entanto, ele acredita que deve haver modificações no ano que vem.

"Acho que vamos tentar de novo no Brasil e ver se alguma coisa muda, mas foi uma experiência que para mim, e isso é apenas uma opinião pessoal ou dos meus engenheiros aqui, não é peixe, não é carne. Acho que vale a pena tentar, mas não tenho certeza se vamos mantê-las."

