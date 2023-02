Carregar reprodutor de áudio

A McLaren admitiu que falhou em atingir as metas de desenvolvimento com seu carro de Fórmula 1 de 2023, mas ainda não tem certeza de quanto isso prejudicará sua performance no início da temporada.

A equipe de Woking enfrentou alguns problemas iniciais nos testes de pré-temporada, com sua corrida ligeiramente limitada na quinta-feira, depois de precisar reforçar as peças para evitar falhas.

Além disso, os pilotos Lando Norris e Oscar Piastri não parecem muito confortáveis na pista, com seus tempos de volta também não sendo impressionantes.

As dificuldades da McLaren não são uma surpresa total, com o chefe da equipe Andrea Stella revelando que não estava totalmente feliz com a primeira especificação do MCL60.

No entanto, há esperança de que as atualizações de desenvolvimento que chegarão no GP do Azerbaijão ajudem a resolver parte do déficit.

Falando no teste do Bahrein na sexta-feira, o CEO Zak Brown admitiu que a McLaren estava atrás de onde queria estar, mas disse que ainda não havia uma imagem clara de onde ela se comparava com os concorrentes.

"É difícil saber até começarmos", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o quanto a equipe poderia estar atrasada.

“Sabemos que estabelecemos algumas metas de desenvolvimento, que não atingimos, e achamos melhor ser honestos sobre isso.

“Como todos, temos muito desenvolvimento por vir. Então, somos encorajados pelo que vemos ao virar da esquina.

“Acho que vamos para a primeira corrida fora de nossas metas projetadas, mas é difícil saber realmente onde isso significa que estaremos no grid.”

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O novo piloto da McLaren, Oscar Piastri, sugeriu que sua primeira impressão do MCL60 foi que não foi um passo dramático em relação ao MCL36 2022 que ele experimentou no teste pós-temporada de Abu Dhabi.

“Eu diria que um pequeno passo em relação ao ano passado”, disse ele. “Sabemos que temos algumas coisas em andamento, esperamos que em breve na temporada. Mas até agora, acho que é semelhante ao que me lembro da minha experiência limitada em um carro de efeito solo.

A McLaren está ciente de que suas ambições de longo prazo de avançar para a frente do grid dependem da implantação de uma infraestrutura de ponta. Um novo túnel de vento e simulador devem entrar em operação ainda este ano.

Brown disse, no entanto, que o time precisava acelerar muito o desenvolvimento se quisesse atingir suas metas.

“Nossas aspirações são voltar para a frente”, disse ele. “Sabemos que isso levará um pouco mais de tempo. Toda a infraestrutura de tecnologia está pronta ou será praticamente concluída este ano. Isso é muito emocionante.

“Temos alguns bons desenvolvimentos chegando, assim como todas as outras equipes na F1. Precisamos acelerar o ritmo.”

