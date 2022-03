Carregar reprodutor de áudio

Zhou Guanyu acredita que marcar um ponto em sua estreia na Fórmula 1 no Bahrein foi "a melhor resposta" às críticas que enfrentou ao conseguir sua vaga na Alfa Romeo. O chinês estreou na categoria depois de três temporadas na Fórmula 2, garantindo uma vaga ao lado de Valtteri Bottas como parte da nova formação de pilotos da Alfa Romeo.

A escuderia suíça reconheceu que o apoio que o jovem trouxe de patrocinadores de seu país como o primeiro piloto de F1 de lá foi um elemento na decisão de contratá-lo, mas apontou para seu histórico que o levou ao terceiro lugar na F2 em 2021.

Zhou enviou uma mensagem para qualquer crítico o descartando ao chegar ao Q2 da classificação no Bahrein, antes de sofrer com um começo ruim e conseguir terminar em décimo, anotando um ponto de estreia.

"Uma vez que assinei o contrato na temporada passada, por algum motivo, as pessoas tinham pensamentos diferentes sobre eu estar na F1", disse o chinês. "Na minha cabeça, creio que fiz tudo o que precisava para ter um lugar na categoria."

"Nesta temporada, eu queria avançar ao Q2 para poder calar a boca deles. E fico muito aliviado, pois fui do P15 para o P10, foi como ir de P20 para P10. Acho que essa é a melhor resposta. Eu não falo muito, vou me concentrar apenas no meu trabalho."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou estava visivelmente emocionado ao sair do carro e comemorar com seus companheiros de Alfa Romeo. Foi o melhor resultado da equipe desde o GP do Brasil de 2019, com Bottas terminando em sexto.

Largando em 15º, o carro do chinês entrou em anti-stall no trecho para a curva 1, fazendo com que ele caísse para o fundo do grid antes de retomar a ordem. No reinício após o último safety car, conseguiu passar Mick Schumacher antes de se beneficiar do duplo abandono da Red Bull para garantir o décimo posto.

"Creio que 'encantado' não seja a palavra certa, 'emocional' resume a corrida", reiterou Zhou. "Eu estava muito focado em voltar ao pelotão. Cada movimento que era possível eu fiz, não importa se fosse na última curva, na primeira ou na quarta, acho que tomei a decisão certa."

"Aquela vontade dentro de mim me deixou cheio de energia. Pontos eram possíveis e eu sabia disso olhando para o meu ritmo de corrida. Para o segundo e terceiro stint, pensei que tinha que acelerar ainda mais.

"Conseguir um ponto é incrível", concluiu.

Vitória de VERSTAPPEN? F1 promete ENQUADRAR produção de DRIVE TO SURVIVE após "fabricar rivalidades"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #168 - 'Volta' da Ferrari incendeia ainda mais disputa da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: