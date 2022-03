Carregar reprodutor de áudio

Após o desastroso abandono duplo de Max Verstappen e Sergio Pérez nas voltas finais do GP do Bahrein de Fórmula 1, a Red Bull correu contra o tempo para consertar o problema no sistema de combustível para a etapa de Jeddah deste fim de semana.

A dupla da equipe austríaca estava a caminho de conquistar importantes pontos no Sakhir, apenas para ambos abandonarem nas voltas finais da corrida devido à perda de potência. Verstappen, que desafiava Charles Leclerc pela vitória ficou lento a três voltas do fim, enquanto Pérez perdeu potência na curva um, o que o fez rodar quando estava em terceiro.

Christian Horner, chefe da Red Bull, sugeriu após a corrida que o problema estava relacionado às bombas de combustível do carro, mas sem ter como detalhar o caso antes de uma análise do RB18.

"Não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu conosco, é obviamente o pior pesadelo possível. É muito desapontador, não apenas perder um pódio com Max mas depois perder outro pódio com Checo na última volta".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Enquanto o regulamento de 2022 da FIA define que alguns dos componentes das bombas de combustíveis na F1 sejam padronizados, foi apurado que o problema não tinha relação com estes.

Apesar de não ter divulgado mais detalhes sobre o que aconteceu exatamente dentro do sistema de combustível, foi apurado que a equipe está satisfeita com a investigação feita, e que já possui reparos para evitar uma repetição do caso neste fim de semana, no GP da Arábia Saudita.

A natureza do abandono tardio de Verstappen e Pérez rapidamente levantou teorias de que os pilotos haviam simplesmente passado por uma pane seca, em meio a sugestões de que a Red Bull havia tentado colocar menos combustível para manter o peso do carro baixo. Mas fontes dentro da equipe garantem que esse não foi o caso.

Além disso, o fato de Verstappen ter parado algumas voltas antes do fim, logo após um período de safety car, que naturalmente ajuda a economizar combustível, torna bem improvável que o problema venha disso.

Na verdade, o problema que atingiu ambos os carros possivelmente está relacionado ao modo como o sistema de combustível falhou ao recolher os últimos litros no tanque.

