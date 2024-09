F1: Zona de DRS de Baku é ampliada para facilitar ultrapassagens

Depois de receber as reclamações dos pilotos na última temporada, no final do GP do Azerbaijão da Fórmula 1, quando eles apontaram como as ultrapassagens haviam se tornado extremamente difíceis, a FIA decidiu ir em frente e alterar novamente o comprimento da zona de DRS na reta principal, aumentando-a em 100 metros.

Nos últimos anos, a Federação continuou a revisar o comprimento das zonas de DRS em uma tentativa de encontrar o equilíbrio certo. Muitas vezes, reduziu ou aumentou o comprimento das áreas em que a asa móvel pode ser usada, principalmente para reajustar as várias zonas à introdução de monopostos com efeito solo.

No ano passado, a FIA fez uma breve experiência com a redução do comprimento das zonas de DRS em alguns circuitos, mas o resultado não foi o esperado, pois os pilotos imediatamente reclamaram que a ultrapassagem havia se tornado muito complexa.

Isso também foi observado em Spa antes da pausa de meio de temporada, onde a zona de ativação da asa móvel foi reduzida, resultando em críticas dos pilotos sobre as mudanças.

Por outro lado, há apenas algumas semanas, em Monza, devido às dificuldades encontradas nos anos anteriores para concluir as manobras de ataque no primeiro ponto de frenagem, o órgão regulador decidiu aumentar a área onde era possível ativar a asa móvel na reta principal, aumentando-a em 103 metros.

Uma adição que efetivamente tornou as ultrapassagens mais fáceis do que em 2023, aumentando as trocas de posição mesmo antes da primeira zona de frenagem.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Em Baku, embora o ponto de detecção, ou seja, o ponto em que se determina se o carro que segue está menos de um segundo atrás do carro da frente, tenha permanecido inalterado, o ponto de ativação do DRS foi antecipado para 347m após a última curva, em comparação com os 447m do ano passado.

Uma pequena alteração também foi feita na segunda zona de DRS, que começa após a segunda curva, pois foi encurtada em apenas dois metros.

A esperança da FIA é que, com essa mudança, o número de manobras de ultrapassagem na Curva 1 aumente.

