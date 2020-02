A Ferrari se viu no centro de suspeitas sobre sua unidade de potência no ano passado, enquanto os rivais pressionavam a FIA por vários esclarecimentos técnicos sobre o uso de seu motor.

As respostas, bem como os comentários feitos pelas equipes e pelos pilotos, deixaram a Ferrari enfrentando situações difíceis.

Refletindo sobre a saga do motor em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o chefe da equipe, Mattia Binotto disse que a situação no final do ano passado simplesmente expôs uma área em que sua equipe não era forte.

"Acho que isso talvez estivesse mostrando uma das nossas fraquezas da temporada", disse ele. "Não somos bons o suficiente em polêmicas, e há pessoas que são mais fortes que nós, mesmo usando a mídia para pressionar.”

"Portanto, é algo que precisamos entender como fazer melhor e agir no futuro, porque isso faz parte do balanço geral de uma temporada.”

Embora nada tenha sido provado, Binotto disse que não elogiou o fato de que os rivais estavam confusos quanto ao desempenho da equipe.

"Não, na verdade não", disse ele. "Para mim, isso é mais polêmico, apontar o dedo. No final, trata-se de pressionar, porque você precisa responder às entrevistas ou responder ao que foi questionado.”

"Acho que foi uma distração e algo com o qual vivemos, e isso faz parte da experiência. Eu sempre direi que somos uma equipe jovem e, sendo uma equipe jovem, estamos enfrentando novas situações.”

Mas Binotto deixou claro que é preciso elogiar o departamento de motores da Ferrari pela maneira como ela virou um difícil primeiro ano para se tornar referência no ano passado.”

"Estou muito satisfeito e sei que não é algo que acontece em uma única temporada", disse ele. "Então, quando começamos em 2014 com um novo formato, estávamos muito atrás de nossos concorrentes, e foi um longo esforço para desafiá-los."

