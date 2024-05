Festival de Cannes na F1: pilotos revelam filme favorito

O 77º Festival de Cannes está acontecendo neste mês de maio entre os dias 14 e 25 e invadiu a Fórmula 1 nesta quinta-feira de mídia em Monte Carlo.

Aproveitando o momento do tradicionalíssimo evento de cinema, os pilotos foram questionados sobre seus filmes favoritos. Estavam na coletiva: Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, George Russell, Max Verstappen, Alex Albon e Charles Leclerc.

Ocon elegeu "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", Tsunoda apontou "Carga Explosiva" como seu favorito. Já Russell, foi de "007 - Cassino Royale", Verstappen ficou em dúvida e não soube decidir entre "O Lobo de Wall Street" e "Se Beber, Não Case!", Albon trouxe um clássico "O Grande Hotel Budapeste" e, por fim, Leclerc trouxe uma das sagas mais famosas do cinema, "Harry Potter".

Assim como Cannes, a F1 vive neste fim de semana o evento mais tradicional do calendário, ao correr no principado de Monte Carlo. As atividades em pista começam na sexta-feira, com o treino livre 1 a partir das 8h30 da manhã.

Confira a programação do GP de Mônaco de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h40 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 08h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

