Depois de vários finais de semana pouco competitivos para Aston Martin e Fernando Alonso, a chegada da Fórmula 1 a Mônaco parece ter mudado o ânimo do asturiano, já que Monte Carlo é um circuito especial onde tudo é possível e as mãos dos pilotos assumem mais responsabilidades.

Comparando a ambição do ano passado com a atual, em que a vitória lhe escapou devido a um erro nos boxes quando veio a chuva na corrida, Alonso deixou claro que não estão na mesma situação de 2023, mas prefere não descartar qualquer coisa.

“Não há dúvida de que no ano passado tínhamos mais esperanças do que este ano e o nosso carro parecia muito forte pistas com curvas de baixa velocidade, então Mônaco ficou marcado no calendário como uma oportunidade única para nós. Neste ano, não sei, acho que tivemos altos e baixos até agora."

“Temos nos classificado muito bem, fomos terceiros na China há um mês, então se conseguirmos repetir esse tipo de volta no sábado e os pneus estiverem prontos para a primeira volta, então no domingo a degradação será menor, então ainda estamos otimistas, podemos ter um bom fim de semana e estou realmente pronto para isso”.

Devido à previsão de chuva neste fim de semana, tal como na temporada passada, o bicampeão mundial foi claro: “Prefiro (tempo) seco, embora estejamos um pouco menos competitivo, mas Mônaco no molhado não é muito agradável, embora agora digamos que acho que estamos preparados para tudo.”

Quanto ao GP de Mônaco em si, Alonso admitiu que é “o melhor fim de semana do ano” com a única nota negativa de que a corrida é praticamente impossível ultrapassar.

"É claramente diferente e único e provavelmente um dos melhores momentos da temporada. Talvez apenas o domingo seja o dia ruim, por assim dizer. Não há muito que você possa fazer, pode ser um pouco chato, mas você só precisa aproveitar o carro até a linha de chegada e assim por diante.

"Mas até domingo acho que nos treinos livres tudo é muito interessante. O circuito evolui como nenhum outro. Aí é preciso adivinhar qual será a aderência na próxima sessão é difícil. Toda a configuração muda."

“E então, na classificação, é a única da temporada em que você basicamente passa pelas curvas a uma velocidade que nunca havia alcançado antes. Portanto, é um compromisso total, a adrenalina é muito alta”.

"Todos os patrocinadores querem vir aqui. Todos os VIPs querem vir aqui. Então, como eu disse, até domingo é o melhor fim de semana do ano", concluiu o piloto mais velho da atual F1.

