Carlos Sainz está convencido de que não deixará a melhor oportunidade para uma vaga competitiva na Fórmula 1 escapar por entre seus dedos.

O espanhol está sem contrato no final desta temporada depois que a Ferrari decidiu substituí-lo por Lewis Hamilton em 2025.

Ele ainda está avaliando suas opções, já que a Sauber lhe fez uma oferta lucrativa para se juntar à equipe durante a transição para a Audi a partir de 2026.

No entanto, é amplamente sabido que o grupo com sede na Suíça deseja uma decisão antecipada, que se acredita ser até o final deste mês, de Sainz. Se o espanhol não aceitar até lá, acredita-se que irá buscar outras opções, incluindo Esteban Ocon.

Sainz tem que avaliar se optar pela Sauber é certo para ele nesta fase de sua carreira, já que há vagas potenciais na Red Bull e na Mercedes para o próximo ano que certamente ofereceriam uma proposta mais competitiva.

No entanto, parece cada vez mais provável que a Mercedes opte por Andrea Kimi Antonelli, enquanto a Red Bull está cada vez mais perto de manter Sergio Pérez por mais um ano.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on a bike Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A situação parece bastante complicada, mas Sainz disse antes do GP de Mônaco que estava muito tranquilo e sentiu que não havia perigo de perder o que era melhor para ele.

“Você tem os boatos e tudo mais, mas não se preocupe, não vou deixar escapar nada”, disse Sainz. “Vou apenas colocar todas as opções na mesa e tomar a decisão certa. Posso apenas dizer que assim que eu abrir minha mente, tudo acontecerá muito rapidamente. E é tudo uma questão de juntar tudo o que sinto que preciso no meu próximo novo contrato.”

Sainz disse que nada estava resolvido em sua cabeça ainda e que ele não havia definido nenhum cronograma para uma decisão.

“Ainda não me decidi. Não sei onde vou correr no próximo ano. Não tenho prazos definidos. Não sei estabelecer prazos. Mas posso apenas dizer que esta é uma decisão muito importante nesta fase da minha carreira, estou prestes a fazer 30 anos e o próximo projeto eu realmente quero fazer funcionar e ver no que dá. Então vou me dedicar o tempo que precisar.”

