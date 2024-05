F1 - Norris: "É hora de colocar Verstappen sob pressão"

Para Lando Norris, o momento vivido pela McLaren na temporada 2024 da Fórmula 1 mostram que chegou a "hora de colocar Max Verstappen sob pressão", tentando se afirmar como a maior ameaça à Red Bull atualmente.

Verstappen conquistou sua quinta vitória em sete corridas da temporada 2024 no GP da Emilia Romagna no último fim de semana, resistindo à pressão de Norris nas últimas voltas para receber a bandeira quadriculada com uma vantagem de apenas 0s725.

Além da vitória de Norris em Miami, Carlos Sainz, da Ferrari, aproveitou o abandono do holandês para triunfar no GP da Austrália, em março. Em uma situação bem diferente de 2023, quando a Red Bull venceu 21 de 22 corridas, o britânico acredita que é "hora" de o tricampeão começar a sentir a concorrência novamente.

Questionado sobre o fato de ter acompanhado Verstappen de perto em Ímola, Norris disse à Sky Sports: "Fiz tudo o que achei certo naquele momento".

"Quando você está tão perto, sempre pensa: 'O que eu poderia ter feito um pouco diferente? Mas você sempre pode fazer algo um pouco melhor ou um pouco diferente. Tenho certeza de que Max poderia olhar para as coisas e dizer a mesma coisa".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posição, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, conversam no Parc Ferme Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mas foi bom saber que não foi fácil para ele. "Estava na hora de alguém colocá-lo sob pressão e fazê-lo se sentir um pouco nervoso novamente, porque tenho certeza de que ele não sentia isso há algum tempo."

"Não quero ser confiante demais - nunca fui assim - mas queremos estar na briga contra a Red Bull e a Ferrari agora."

Apesar de estar 60 pontos atrás de Verstappen antes do GP de Mônaco deste fim de semana, Norris se recusa a descartar uma possível disputa pelo título e admite que não quer mais subestimar o que a McLaren pode alcançar após a recente recuperação de sua forma.

"Estamos em um terço do caminho, então há um longo caminho a percorrer, por isso acho que muita coisa pode acontecer. E Mônaco é uma pista onde tudo é possível. Não quero mais subestimar o que podemos alcançar como equipe. Estamos otimistas porque tivemos muitos bons resultados, não há motivo para não continuarmos assim em Mônaco".

"Não é conhecido como nosso melhor circuito, mas tudo pode acontecer".

