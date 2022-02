Carregar reprodutor de áudio

A FIA fez um ajuste inicial nas regras de safety car para acelerar os reinícios após o controverso final da temporada de 2021 da Fórmula 1, em Abu Dhabi.

Antes da nova temporada que começa no Bahrein no próximo mês, os regulamentos esportivos atualizados para 2022 apresentam uma redação revisada de um dos artigos sobre os reinícios sob safety car.

Ele se concentra no que desencadeia a chamada para o carro de segurança retornar aos boxes no final da volta seguinte, acelerando o processo de retomada das corridas.

De acordo com os regulamentos esportivos do ano passado, isso aconteceria “uma vez que o último carro passasse o líder” depois que a ordem fosse dada para eles ultrapassarem.

Mas, de acordo com as regras revisadas, isso agora ocorrerá “assim que a mensagem 'CARROS, PODEM AGORA ULTRAPASSAR' for enviada a todos os competidores usando o sistema de mensagens oficial”. A pista já deve ter sido declarada segura para que esta mensagem seja dada.

Embora a mudança não aborde diretamente os artigos que Masi não implementou no GP de Abu Dhabi, teoricamente deve ajudar a acelerar os reinícios sob safety car na temporada de 2022, economizando o tempo que levaria para o último carro passar pelo líder na pista.

Masi afirmou na audiência de protesto da Mercedes em Abu Dhabi que "há muito tempo foi acordado por todas as equipes que, sempre que possível, era altamente desejável que a corrida terminasse em uma condição 'verde'", justificando sua decisão de não seguir a regra para esperar até o final da volta seguinte.

Ao anunciar as mudanças planejadas para 2022 no início desta semana, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que “os procedimentos de retorno de volta atrás do safety car serão reavaliados pelo Comitê Consultivo Esportivo da F1 e apresentados na próxima Comissão da F1 antes do início da temporada”. Ajustes adicionais poderão acompanhar essa mudança.

