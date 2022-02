Carregar reprodutor de áudio

A sexta sexta-feira (18) não ficou apenas reservada para o lançamento do W13, o carro da Mercedes para 2022. Em Silverstone, a equipe colocou o modelo pela primeira vez na pista.

Coube a George Russell ter a honra de estrear o carro que terá a tarefa de buscar mais um título mundial de Fórmula 1, tanto de construtores, como de pilotos, que acabou ficando nas mãos de Max Verstappen em 2021.

Russell entrou na pista após o almoço, com Lewis Hamilton ao lado do carro, do lado de fora da garagem, gravando a estreia com seu celular.

O W13 foi o mesmo apresentado esta manhã, um carro bem diferente em alguns pontos do que o visto nas fotos oficiais divulgadas pela equipe algumas horas antes.

Russell rodou em Silverstone com um conjunto de pneus "demo" Full-Wet, portanto, para pista extremamente molhada, mas não os mesmos usados em corridas, de acordo com os regulamentos. O asfalto da pista britânica ficou traiçoeiro com a chuva que caiu durante a noite e a manhã, com o céu que não prometia nada de bom.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG

Assim como a Ferrari fez, a Mercedes usará todos os quilômetros à sua disposição hoje e, em seguida, enviará o W13 para Barcelona, tendo em vista a primeira sessão de pré-temporada a ser realizada em Barcelona de 23 a 25 deste mês.

No mês seguinte será realizado o segundo e último teste, mas em Sakhir, mesma pista onde acontecerá a primeira corrida do Mundial de 2022, no dia 20 de março.

