F1: Michael Andretti entra com pedido para ter equipe em 2024

Em 2021 Michael Andretti chegou a negociar a compra da Sauber para a equipe Alfa Romeo na Fórmula 1 mas sem um final feliz. No entanto, o ex-piloto não desistiu e, segundo seu pai, Mario Andretti, campeão mundial de 1978, ele entrou com pedido junto à FIA para ter uma equipe, sem 'comprar' outra para 2024.

"Michael enviou um pedido à FIA para que uma nova equipe de F-1 comece em 2024", disse Mario via Twitter. "Sua entrada, Andretti Global, tem os recursos e atende a todos os requisitos. Ele agora está aguardando a resposta da FIA."

Segundo as regras da F1, para uma equipe se juntar à categoria, a taxa de inscrição é de US$ 200 milhões, pouco mais de R$ 1 bilhão. Caso o pedido seja aprovado, esta será a segunda equipe de origem norte-americana na F1, tendo a Haas como companhia.

O mercado dos EUA é também o grande foco da categoria, tendo anunciado a renovação do Circuito das Américas como palco do GP dos EUA por mais cinco anos. Em 2022, Miami fará sua estreia no calendário, além de uma negociação em curso para que Las Vegas volte a receber uma corrida, mas desta vez utilizando as ruas da Strip, avenida principal da cidade.

