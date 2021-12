A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira que fará uma investigação da controversa final da temporada 2021 da Fórmula 1 em Abu Dhabi, que culminou com o título do holandês Max Verstappen, da Red Bull, depois dos polêmicos procedimentos de relargada após safety car que acabaram fazendo com que o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, não conquistasse seu octacampeonato mundial.

A decisão do órgão regulador vem depois de a Mercedes ter seus dois protestos contra o resultado da corrida de Yas Marina rejeitados pelos comissários, de modo que Verstappen foi confirmado como campeão. A equipe alemã ainda pode apelar à Corte Internacional de Apelações da FIA, mas o time germânico deve desistir da 'manobra'.

Toda a polêmica veio em função de uma controversa decisão do diretor de provas da F1, Michael Masi, de deixar apenas os retardatários que estavam entre Hamilton -- que liderava -- e Verstappen voltarem à volta do ponteiro, de modo que o holandês teve as condições de atacar o rival para ultrapassá-lo e conquistar o título. Além disso, o safety car supostamente deveria sair da pista apenas no fim da volta seguinte, o que não ocorreu.

Tendo tudo isso em vista, a FIA anunciou a investigação a fim de minimizar os efeitos negativos da controvérsia na imagem da F1 e do próprio órgão. Em 'defesa' das decisões de Masi, os comissários argumentaram que os regulamentos dão carta branca ao diretor de provas em relação ao safety car. De todo modo, a FIA investigará o caso e se reunirá com as equipes da categoria para debater o caso a fim de prevenir polêmicas futuras.

Em um comunicado, a entidade 'culpou' um "mal-entendido" sobre as regras e admitiu que a situação está prejudicando a F1: “As circunstâncias que envolveram o uso do safety car após o incidente do piloto Nicholas Latifi e as comunicações entre a direção de prova da FIA e as equipes de Fórmula 1 geraram incompreensões e reações significativas."

“Isso mancha a imagem do campeonato e a devida comemoração do primeiro título mundial de pilotos conquistado por Max Verstappen e do oitavo título mundial de construtores conquistado pela Mercedes.”

“Este assunto será discutido e tratado com todas as equipes e pilotos para tirarmos lições desta situação e fornecer clareza a participantes, mídia e fãs sobre os regulamentos, a fim de preservar a natureza competitiva do nosso esporte e, ao mesmo tempo, garantir a segurança. Não é apenas a F1 que pode se beneficiar com essa análise, mas também, de maneira mais geral, todos os outros campeonatos de circuitos da FIA.”

“A FIA fará, portanto, tudo o que estiver ao seu alcance para que isso aconteça dentro da governança da F1 e proporá à Comissão de F1 um claro estudo do Comitê Consultivo Desportivo, com o apoio de pilotos, de modo que qualquer feedback significativo e conclusões sejam feitas antes do início da temporada 2022."

