Depois de decepcionar nos dois primeiros treinos livres para o GP da Áustria, a Ferrari disse que um problema de correlação entre o projeto e o desempenho do SF1000 na pista deixou seu carro de Fórmula 1 aerodinamicamente 'frágil' em suas especificações atuais.

Com a escuderia italiana trabalhando em uma grande revisão que será lançada no GP da Hungria, o chefe de equipe Mattia Binotto falou sobre o que deu errado com o trabalho em Maranello durante a intertemporada.

Tendo tomado a decisão de aumentar o downforce, Binotto disse que, com isso, o carro não era tão robusto em desempenho aerodinâmico quanto era necessário para entrar na luta com a Mercedes e a Red Bull.

"Nos testes de inverno, o carro não estava funcionando como o esperado. O carro na pista não estava funcionando como vimos no design que fizemos em casa; portanto, houve uma correlação incorreta de design para pista."

“Obviamente, tivemos que entender primeiro. Começamos a tentar realmente entendê-lo assim que voltamos para casa na fábrica e durante o período de lockdown não foi possível. Acho que percebemos que, do ponto de vista aerodinâmico, houve algumas correlações erradas."

"Acho que, eventualmente, o que quer que tenhamos desenvolvido foi muito frágil em termos de robustez aerodinâmica ao estar no caminho certo. O que estamos tentando fazer agora é simplesmente dar um passo atrás, tentar entender, reavaliar o problema e então avançar."

“Nossa esperança é trazer alguns desenvolvimentos já na Hungria, nada antes. Não resolveremos todos os nossos problemas, mas teremos um avanço definitivo em nosso desempenho. Acho que até lá, podemos entender onde estamos comparados aos nossos principais concorrentes."

